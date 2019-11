Einsatz in City West Polizei keilt Hochzeitsgesellschaft in City West ein

Die Berliner Polizei hat am Freitagabend eine Hochzeitsgesellschaft in der City West gestoppt. Fünf luxuriöse Fahrzeuge wurden am Kurfürstendamm von den Einsatzkräften in Höhe der Gedächtniskirche in Fahrtrichtung Wittenbergplatz festgesetzt.