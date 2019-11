Wilmersdorfer Lehrerin erhält Deutschen Lehrerpreis

Für ihre Arbeit wurde Karen Pohlman, Fachleiterin für Englisch und Lehrerin für Französisch am Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster, am Montag mit dem „Deutschen Lehrerpreis“ geehrt. Sie erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ für ihr herausragendes pädagogisches Engagement. Die Preisverleihung fand in Berlin statt.

Nominiert wurde Karen Pohlman von ihren Schülerinnen und Schülern der letzten beiden Jahrgänge. Sie würdigten sie für ihren „fundierten und spannenden Unterricht, das große Engagement außerhalb des Schulalltags, ihr Einfühlungsvermögen und die Vertrauenswürdigkeit, die Motivation und Förderung der Stärken“. Das Evangelische Gymnasium zum Grauen Kloster wurde 1949 durch die Evangelische Kirche in Tempelhof neu gegründet, nach dem es im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde. 1954 wechselte es in die Wilmersdorfer Salzbrunner Straße 41, wo es auch heute noch untergebracht ist. Die Anfänge gehen aber bereits auf das Jahr 1574 zurück, als es im leeren Franziskanerkloster in Berlin-Mitte gegründet wurde. 22 Pädagogen und Projekte in ganz Deutschland ausgezeichnet Die Wettbewerbsjury unter der Leitung von Prof. Dr. David-S. Di Fuccia hat insgesamt 22 Auszeichnungen an Pädagogen und Projekte aus zehn Bundesländern vergeben. Darunter sind 16 Lehrkräfte aus Baden-Württemberg, Berlin, Thüringen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Sachsen-Anhalt. Außerdem wurden sechs innovative Unterrichtsprojekte ausgezeichnet. Die Preise gingen nach Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Die ersten drei Plätze sind mit 5000, 3000 und 2000 Euro dotiert. 5400 Schüler und Lehrer beteiligten sich an dem Wettbewerb, der von der Vodafone Stiftung Deutschland und dem Deutschen Philologenverband durchgeführt wird. „Dieser Preis ist eine hervorragende Anerkennung Ihrer täglichen Arbeit für Ihre Schülerinnen und Schüler“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres bei der Preisverleihung in Berlin. Die Auszeichnung gelte stellvertretend für die vielen tausend kompetenten, engagierten und kreativen Lehrer in der Hauptstadt und in ganz Deutschland.