Berliner Kudamm soll 2020 neue Lichtskulptur bekommen

Berlin. Zwei verwinkelte Arme berühren sich an einer Stelle, sind durch den kleinen Schnittpunkt zu Einheit verbunden. Ein Arm stützt die Skulptur auf dem Boden ab, der andere mündet in zwei emporragende Kerzensockel. Hier lodern zwei Lichter über den Köpfen der Passanten. Erste Modelle zeigen an: Es wird eine imposante Kunstinstallation, die Kantorin Avitall Gerstetter am Kurfürstendamm zum Leuchten bringen will. Mitten auf dem Boulevard entsteht ein mehr als drei Meter hohes Symbol für die Rückkehr des jüdischen Lebens in Berlin nach der Shoa. Mehrere Rückschläge hatten das Projekt seit 2016 ins Stocken gebracht. Doch das wohl entscheidende Hindernis ist überwunden, sagte Gerstetter nun der Berliner Morgenpost.

„Über Nacht wurde der offene Betrag für die Projektfinanzierung auf das Konto überwiesen“, erklärt die Kantorin bei der Jüdischen Gemeinde Berlin. Ein Münchner Unternehmer habe von dem Vorhaben in der Hauptstadt erfahren und Unterstützung zugesagt. Dass er mit einem Schlag die fehlende Summe zum Bau des über 250.000 Euro teuren Leuchters auf dem Mittelstreifen des Kurfürstendamms an der Ecke Knesebeckstraße bezahlt, war aber eine Überraschung. Und die Reaktion beim Projektteam? „Es ist ein großes Glücksgefühl“, sagt Gerstetter. Mit dieser finanziellen Unterstützung steht dem Bau des Leuchters und einer möglichen Einweihung im Frühjahr 2020 nichts mehr im Weg – zumindest aus Sicht des Projektteams. „Wir würden gerne so schnell wie möglich beginnen“, erklärt die Kantorin.

Dank des neuen Geldsegens könnte womöglich sogar ein zweiter, identisch gestalteter Leuchter in der Münchner Innenstadt entstehen, sagte Gerstetter der Morgenpost. Wenn sich schnell ein Standort findet, könnte das Kunstwerk im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt in Herbst des kommenden Jahres glimmen.

Leuchter soll an jüdischen Feiertagen natürlich lodern

Noch aber liegt das Augenmerk auf dem Leuchter in Berlin. Und hier sind bauliche Fragen zu klären, wie es aus dem Rathaus Charlottenburg heißt. Die Abteilung des Stadtrats Oliver Schruoffeneger (Grüne) gibt sich wegen des Abstimmungsbedarfs noch bedeckt. Zu den technischen Problemen, die es zu lösen gilt, gehört zum Beispiel die Herstellung einer Gaszufuhr zum Mittelstreifen des Kudamms. Denn der Leuchter soll an jüdischen Feiertagen natürlich lodern, und das nicht elektrisch. Birnen oder LEDs wären zwar einfacher in den Leuchter zu integrieren, widersprächen aber wohl den Regeln für den Sabbat. Aktuell laufen Gespräche mit der Gasag darüber, wie sich das Kunstwerk unterirdisch mit Gas speisen lässt.

Unabhängig von den planerischen Belangen begrüßt das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf die Nachricht über den Finanzierungserfolg. „Das jüdische Leben wächst in der Hauptstadt und insbesondere in der City West. Der Leuchter wird das an prominenter Stelle in besonderer Weise zum Ausdruck bringen“, sagte Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) am Freitag. Durch dieses Kunstwerk werde sichtbar, dass Juden ein unverzichtbarer Teil der Gesellschaft sind. Das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf hätten das Projekt parteiübergreifend unterstützt. Zur Einigung kam es aber erst, nachdem ein erster Vorschlag Gerstetters zur Aufstellung des Leuchters am Olivaer Platz 2016 gescheitert war. Hier hätte der Leuchter in Konkurrenz zum Gartenkunstwerk des Landschaftsarchitekten Christian Meyer gestanden, warnten Kritiker damals.

Gestestet wird mit einem Holzmodell am Kudamm

Gestaltet wird das Kunstwerk auf dem Mittelstreifen des Kudamms vom Pariser Designer Arik Levy, der unter anderem für Konzerne wie Samsung arbeitet. Auch Daniel Libeskind, der Architekt des Jüdischen Museums Berlin und Planer des neuen World Trade Centers in New York, unterstützt das Projekt und erschien 2017 selbst am Kudamm, um für eine Umsetzung zu werben. Levy werde bald ein Holzmodell anfertigen und am Standort testen, sagte Gerstetter. Dann solle sich in Abstimmung mit dem Bezirk auch entscheiden, ob das Kunstwerk aus Bronze gegossen wird oder eine andere Gestaltung – womöglich mit polierten Edelstahlblechen – geeigneter wäre. Auch die Sockel für die Flammen würden definiert. Hier könnte der Designer eine Schalung aus Glas entwerfen, die den Blick auf das Feuer nicht stört und die Flamme ästhetisch rahmt.

Zum Konzept des Projekts gehört es, dass von Anfang an kleine Varianten der Skulptur als Kerzenständer zu kaufen waren. Dabei fließt der Erlös in die Errichtung des großen Leuchters auf dem Kurfürstendamm. Am Fuße des Kunstwerks werden die wichtigsten Spender auf eine Plakette namentlich geehrt. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle sei der Beistand noch einmal deutlich gestiegen, sagt Avitall Gerstetter. Benannt wird die zweiarmige Skulptur im übrigen nach ihren beiden Söhnen – „Aviv & Samir“.