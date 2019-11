Am Mittwochvormittag ist der Strom in Charlottenburg ausgefallen.

Versorgung Stromausfall in Charlottenburg: Diese Straßen sind betroffen

In Charlottenburg ist es am Mittwochvormittag zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen von der Störung waren Anwohner in der Danckelmannstraße, Horstweg, Kaiserdamm, Kantstraße, Nehringstraße, Schillerstraße, Schloßstraße, Seelingstraße, Stuttgarter Platz, Suarezstraße, Windscheidstraße und Umgebung, teilte die Stromnetz Berlin GmbH mit.

Der Verteilnetzbetreiber teilte mit, dass gegen 11.30 Uhr das Problem wieder behoben sein soll.