Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg: Sperrungen wegen Aufbauarbeiten

Charlottenburg. Ab der Nacht zu Dienstag (12. November) kommt es rund um den Breitscheidplatz in Charlottenburg zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Im Zuge der Aufbauarbeiten des Weihnachtsmarkts sollen die Budapester- und Tauentzienstraße sowie der Kurfürstendamm in den Nachtstunden zum Teil voll gesperrt werden. Der Aufbau soll bis zum 24. November andauern. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Weihnachtsmarkt selbst findet auch in diesem Jahr wieder unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. So sollen zwischen dem 25. November 2019 und 5. Januar 2020 die Budapester Straße auf Höhe des Breitscheidplatzes in östlicher Richtung nur für Busse der BVG, Anrainer und Radler befahrbar sein. Dasselbe gilt für die Tauentzienstraße/Kurfürstendamm in Fahrtrichtung Joachimsthaler Platz. Während des Abbaus, der bis einschließlich 19. Januar andauern soll, soll es dann in den Nachtstunden wieder zu Vollsperrungen kommen.