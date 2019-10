Schloßbrücke ab diesen Mittwoch wieder befahrbar

Berlin. Die Informationen über eine Ende des Verkehrschaos an der Otto-Suhr-Allee und am Schloss Charlottenburg waren zuletzt ein wenig verwirrend. Doch am Dienstag hat die Senatsverkehrsverwaltung nun versichert, dass das Nadelöhr Schloßbrücke am späten Mittwochnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben wird. „Damit wird diese wichtige Verkehrsverbindung wieder befahrbar sein“, versicherte Dorothee Winden, Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung.

Auch die Arbeiten des Bezirks sind abgeschlossen Auch der Linienverkehr der Busse war von der Sperrung der Schloßbrücke betroffen.

Foto: Philipp Siebert Auch die Straßenbauarbeiten des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf wurden Winden zufolge soweit abgeschlossen, dass der Abschnitt zwischen Otto-Suhr-Allee und Schloßbrücke wieder für den Verkehr freigegeben werden können. Die Brücke selbst sei seit einer Woche fertig, für eine Verkehrsfreigabe der Brücke war aber eine Koordination mit der Baustelle des Bezirks am Luisenplatz erforderlich. Weiter gelbe Markierungen Der Baustellenbereich an der Schloßbrücke wird laut Verkehrsverwaltung noch weiter mit einer gelben Markierung versehen sein, weil die neuen Asphaltschichten und die Witterungsverhältnisse nur eine temporäre Markierung zulassen. Es seien zudem noch Restarbeiten unterhalb der Brücke und am östlichen Gehweg zu erledigen. „Die Arbeiten am östlichen Gehweg werden kontinuierlich fortgesetzt und sollen bis zum 20. Dezember abgeschlossen sein“, sagt Winden. Auch die Arbeiten unterhalb der Brücke sollen bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Um die restlichen Arbeiten zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, muss es allerdings trocken bleiben. Bauarbeiten schon seit Juli Die Instandhaltungsarbeiten an der Schloßbrücke laufen bereits seit Juli. Nur für knapp zwei Monate sollte die wichtige Spree-Überführung, über die auch ein Großteil des Autoverkehrs zum Flughafen Tegel rollt, nicht befahrbar sein, so die Prognosen der Senatsverkehrsverwaltung zu Baubeginn. Im Zuge der Sanierungsarbeiten waren nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung allerdings erhebliche Korrosionsschäden an der komplexen Lagerkonstruktion vorgefunden worden. Die bis zu drei Tonnen schweren Lagerplatten mussten daher im Werk überarbeitet werden.