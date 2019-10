Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg: Bezirksamt entscheidet, ob er stattfindet

Berlin. Das Zittern um den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg hält an. „Wir haben das ganze Wochenende durchgearbeitet, um das vom Bezirk geforderte Sicherheitskonzept fertigzustellen“, sagt Veranstalter Tommy Erbe am Montag. Zwar sieht er sich noch immer für die meisten der Auflagen nicht in der Pflicht, „doch ich fühle mich ja auch für die Händler, die seit Monaten auf den Markt zuarbeiten, verantwortlich“, sagt er. Diese Menschen würden sonst viel Geld verlieren, wenn wir scheitern, sagt er.

Das Konzept hat Erbe nun wieder dem angepasst, was auch in den vergangenen Jahren bereits mit Polizei und Feuerwehr abgeklärt gewesen war. Eine Rechtspflicht will er aber weiter nicht anerkennen. „Es gibt dafür einfach keine gesetzliche Grundlage“, sagt er. Am Dienstag will nun das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf in seiner wöchentlichen Sitzung über den Weihnachtsmarkt entscheiden.

„Herr Erbes Anwalt hat uns erklärt, in dem Sicherheitskonzept seien alle unsere Forderungen erfüllt“, sagt der für die Genehmigung zuständige Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne). Nun müssten sich Polizei und Feuerwehr noch ein Bild davon machen. „Davon machen wir unsere Entscheidung abhängig“, so der Stadtrat. „Es wird verdammt knirsch“, sagt Erbe. Aber es gebe so viel Solidarität von seinen Mitarbeitern, Kunden und den 120 Händlern. „Wir müssen es einfach noch schaffen“, sagt er.