Weihnachtsmarkt am Charlottenburger Schloss droht das Aus

Berlin. Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg steht auf der Kippe. Auch ein Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Berlin auf Genehmigung wurde nicht zugunsten des Veranstalters entschieden.

Das Bezirksamt ist dem Gericht zufolge der Ansicht, die Sicherheit der Veranstaltung sei nicht in ausreichendem Maße gewährleistet. So habe die Feuerwehr unter anderem bemängelt, dass die Feuergassen nicht überall eingehalten würden. Vor allem habe aber auch die Polizei Sicherheitsbedenken geäußert. "Das gelte zum einen hinsichtlich der Binnensicherheit der Veranstaltung (z.B. Fluchtwege oder Festlegung von Notfall-Benachrichtigungsketten)", so das Gericht.

Zum anderen fehlten Maßnahmen zur Geländesicherung gegen einen Terroranschlag „von außen“, etwa durch Errichtung von Pollern. Der Antragsteller hält dem entgegen, alles von ihr zu Erwartende veranlasst zu haben.

Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg: Veranstalter prüft Rechtsmittel

Nun ist es ungewiss, ob es Veranstalter Tommy Erbe noch gelingt, mit dem Bezirk eine Einigung für eine Genehmigung herbeizuführen und die Fristen für die Veranstaltung einzuhalten. "Es ist eine Überraschung für uns. Denn es geht nicht mehr nur um Terrorabwehr, sondern auch andere Sicherheitsbedenken spielen eine Rolle", sagte Erbe der Berliner Morgenpost. "Wir müssen jetzt prüfen, ob wir Rechtsmittel einlegen." Er habe dem Bezirksamt jetzt mitgeteilt, dass er ohne Anerkennung einer Rechtspflicht die geforderten Bedingungen erfüllen werden.

"Wenn es bis Dienstag nicht zu einer Genehmigung kommt, muss ich den Weihnachtsmarkt absagen", so Erbe weiter.

Den Eilantrag hatte Erbe gestellt, weil ihm das Bezirksamt die Genehmigung für die erforderliche Sondernutzungsgenehmigung zur Veranstaltung des Weihnachtsmarktes am Charlottenburger Schloss nicht erteilt hat, obwohl er den Markt bereits seit 2007 durchführt.

Zur Begründung des Gerichts

Dennoch wies die 24. Kammer des Verwaltungsgerichts den Eilantrag zurück. „Die Antragstellerin könne die nach dem Berliner Grünanlagengesetz notwendige Genehmigung vorerst nicht beanspruchen. Die Genehmigung könne nur bei einem überwiegenden öffentlichen Interesse an der Veranstaltung erteilt werden“, so die Richter.

Ein solches habe aber zur Voraussetzung, dass die Sicherheit der in der Grünanlage geplanten Veranstaltung gewährleistet sei. Das lasse sich vorliegend allerdings derzeit nicht mit der im Eilverfahren hier nötigen hohen Wahrscheinlichkeit feststellen. Zwar stehe einem überwiegenden öffentlichen Interesse nicht entgegen, dass die Antragstellerin sich nicht bereiterklärt habe, Maßnahmen gegen Gefahren von außen zu gewährleisten und deren Kosten zu übernehmen.

Die Antragstellerin habe bisher jedoch auch keine ausreichenden Vorkehrungen gegen die Gefahren „von innen“ getroffen, die typischerweise mit der Durchführung der Veranstaltung verknüpft und in zurechenbarer Weise auf die Sondernutzung selbst zurückzuführen seien.

Dies falle in ihren Verantwortungsbereich. Bereits deshalb dringe sie im Eilverfahren mit ihrem Anliegen nicht durch.