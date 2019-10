Das Stilwerk ist die Adresse für Liebhaber guten Designs

Berlin. Die Kantstraße war zwar nicht wüst und leer, bevor das Stilwerk vor 20 Jahren seine Tore öff­nete, aber das Design-Center ist ein Beispiel dafür, wie eine solche Institution einen ganzen Kiez verändern kann.

Statt der Vielzahl der typischen Import-Export-Geschäfte, die den Charakter der Charlottenburger Straße prägten, siedelten sich nach dem Bau des markanten Kaufhauses im Umfeld Galerien, Res­taurants und Geschäfte an, die ebenfalls mit edlen Interieurs handelten.

„Das Stilwerk erlöste den zwischen Uhlandstraße und Savignyplatz gelegenen Bereich aus einem jahrelangen Schatten­dasein“, schreibt Birgit Jochens, die ehemalige Leiterin des Heimatmuseums Charlottenburg, in ihrem Buch über die Kantstraße.

Die Geschäftsleute rund um das Gebäude, das 1999 nach Plänen der Berliner Architekten Novotny Mähner & Assoziierte sowie Studio und Partners aus Mailand entstanden ist, haben sich zudem unter dem Titel Designmeile miteinander vernetzt, um gemeinsame Aktionen durchzuführen, aber auch, um bei der Entwicklung des Standorts ein Wörtchen mitreden zu können.

Den i-Punkt dieser Entwicklung könnten die denkmalgeschützten Kant-Garagen bilden, die derzeit so saniert werden, dass zwar ihr rauer Charme der deutschen Zwischenkriegsmoderne erhalten bleibt, die dann aber Platz bieten sollen für Kunstgalerien, neue Mobilitätskonzepte und Gastronomie.

Eine einzigartige Adresse für Liebhaber guten Designs

Herr über das Stilwerk ist Jörn Fried­richsen. Der Hamburger ist seit fast vier Jahren Center-Manager des Hauses, kennt das Leuchtturm-Phänomen aber schon aus der Hansestadt. Auch rund um das erste Stilwerk in der Hafengegend hätten sich nach und nach Design-Läden angesiedelt. „Man denkt immer, das machen Projektentwickler ganz gezielt, aber es ist enorm, wie manchmal auch ein einzelnes Unternehmen das Stadtbild verändern kann“, sagt er.

Verändert hat das Stilwerk als eine berlinweit einzigartige Adresse für Liebhaber guter Gestaltung und interessanter Designs auch viele Wohnungen in der Stadt. Neben modernem Wohndesign wirken insgesamt 55 Läden auf 20.000 Quadratmetern mit edlen Stoffen, noblen Küchen, individuellen Beleuchtungskonzepten, aber auch alte Traditionsmarken wie das Klavierhaus Bechstein durchaus stilbildend.

Das sieht auch Friedrichsen so. „Das Besondere an diesem Haus sind nicht nur die Händler, sondern auch die Besucher“, sagt Friedrichsen. „Wir haben hier vielleicht weniger Frequenz als andere Center, aber die Kunden, die zu uns kommen, sind nicht aus Zufall hier, die wissen ganz genau, was sie wollen, und sie wollen sich mit hochwertigem Design auseinandersetzen. Die lieben das“, sagt der Stilwerk-Chef.

Dazu komme, dass viele der Händler ebenfalls schon seit 20 Jahren dabei seien und sich unter­einander gut kennen. „Da kauft sich ein Kunde in einem Laden einen schönen Sessel und fragt, was passt da denn für eine Lampe dazu. Da schickt man ihn dann schon mal zum Nachbarn, weil man weiß, dass er da auch gut beraten wird. Solche Synergien sind schon spannend“, sagt Friedrichsen.

Berliner Kunden sind sehr anspruchsvoll

Unterschiede sieht der Hamburger aber durchaus zwischen den Kunden der Schwester-Häuser in Hamburg, Düsseldorf und Berlin. „Es gibt da teilweise ein völlig anderes Stilempfinden“, sagt der Center-Manager. Feststellbar sei das an Anbietern, die in der einen Stadt hervorragend funktionierten, in der anderen aber gar nicht. „Wir wollten einmal einen Frequenzbringer aus dem Möbelbereich nach Berlin holen, der in Düsseldorf gut funktioniert hat, unsere Berliner Besucher haben ihn aber nicht angenommen“, erklärt Friedrichsen.

Die Berliner Kunden seien anspruchsvoller und noch Design-orientierter, so sein Eindruck. „Wir haben hier viel internationales Publikum, das auf der Suche nach einer bestimmte Marke zu uns kommt, aber dann haben wir in der Tat auch den Berliner, der ist, wie ich glaube, ein Individualist, der für sein Zuhause auch sein Stilempfinden umsetzen möchte.“

Wenn gutes Design einhergeht mit ebensolcher Handwerkskunst, rechtfertigt das für Friedrichsen auch die Preise, die für die Angebote im Stilwerk aufgerufen werden. Man kaufe sich eben dann nicht alle drei Jahre eine neuen Sofalandschaft, sondern sammle Stücke, mit denen man alt wird. „Wir haben hier auch immer wieder den Design-orientierten Studenten, der sich einen einzigen Stuhl zusammengespart hat. Von dem trennt er sich aber sein Leben lang nicht mehr“, sagt Friedrichsen.

Immer wieder gibt es Veranstaltungen im Stilwerk

Dass das Stilwerk mehr sein möchte als nur ein Kaufhaus für hochwertige Inneneinrichtung, zeigt sich auch darin, dass es sich immer wieder auch selbst mit Veranstaltungen inszeniert, die seinem Anspruch, ein Teil des kulturellen Lebens der Stadt zu sein, gerecht werden sollen.

„Im letzten Jahr hatten wir hier eine riesige Aktion mit Design-Expo­naten, die zum Teil extra aus den USA eingeschifft worden waren. Wir haben in drei Stunden rund 300.000 Euro umgesetzt“, erzählt der Center-Manager. Das Jahr zuvor haben wir hier gemeinsam mit Pro7 den Design-Award verliehen.

Auch seinen 20. Geburtstag feiert das Stilwerk eigentlich schon das ganze Jahr über mit Konzerten und anderen Kulturveranstaltungen. „Wir haben den Sprung gewagt und spielen das Thema 20er-Jahre wie gerade mit der Ausstellung zum Bauhaus-Jubiläum ,100 Dinge, die das Bauhaus bewegen‘. Das zieht sich bei uns durch wie ein roter Faden“, sagt Friedrichsen.

Finale ist die Jubiläumsparty im Stil der 20er-Jahre am 2. November. Ruhig wird es in und um das Stilwerk aber dann nicht. „Ich bin jetzt schon neugierig, was sich in den Kant-Garagen tut. Ich wünsche mir eine ­gute Zusammenarbeit“, sagt Friedrichsen. „Wir tun uns da ja nichts.“