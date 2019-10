Benefizkonzert zum Dank für eine Geigen-Lehrerin

Ehemalige Schüler haben sich zu einem Benefiz-Konzert in Halensee für ihre erkrankte Musiklehrerin zusammengefunden.

Halensee. Widjaja Iskaner hat schon mit vier Jahren begonnen, Violine zu spielen und wurde mit vielen anderen Berliner Schülern von Sue Mann unterrichtet. Die US-Amerikanerin kehrte 1999 in ihr Heimatland zurück und wurde Professorin für Violine an der Universität von Chicago. Der Kontakt zu ihren Schülern blieb. Widjaja hat sich inzwischen selbst einen Namen als Violinist gemacht. Zugunsten seiner erkrankten Lehrerin hat er nun ehemalige Schüler zu einem Benefiz-Konzert aufgerufen. Der Aufruf mündet nun diesen Sonntag in einem Konzert, mit dem die jungen Musiker ihre Dankbarkeit gegenüber ihrer Lehrerin zum Ausdruck bringen wollen. Gespielt werden untern anderem Werke von Bach, Schumann, Skalkottas, Piazzolla und Gershwin. Jugendliche werden gebeten, sich Sitzkissen mitzubringen.

Information Benefiz-Konzert für Sue Mann, Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr, im Hochmeistersaal der evangelischen Kirchengemeinde Halensee an der Paulsborner Straße 86. Der Eintritt ist frei, um Spenden für Sue Mann wird gebeten.