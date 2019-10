Wieder Weinmesse im Schloss Charlottenburg

Auch in diesem Jahr wieder im Schloss Charlottenburg: die Weinmesse Savoir Vivre 2019

Karten zu gewinnen: Die Messe in der großen Orangerie ist eine herbstliche Tradition für Weinliebhaber und Winzer geworden.

Charlottenburg. Die Weinmesse „Savoir Vivre“ im Charlottenburger Schloss ist fast schon eine Art „Familientreffen“ für Weinliebhaber und Winzer geworden. In diesem Jahr findet sie am Wochenende 26. und 27. Oktober in der großen Orangerie des Schlosses Charlottenburg statt. Die Berliner Morgenpost verlost zehn mal zwei Karten.