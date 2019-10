Berlin-Charlottenburg: Sportmuseum zieht in die Maifeldtribünen unter dem Glockenturm

Nach zehn Jahren Zickzackkurs scheint nun der Standort am Glockenturm sicher zu sein. So sollen die neuen Flächen genutzt werden.

Olympiastadion Nun also doch: Sportmuseum zieht in die Maifeldtribünen

Charlottenburg. Nun also doch: Das Sportmuseum Berlin soll 2022 in den Nordflügel der sanierten Maifeldtribüne unter dem Glockenturm am Olympiastadion einziehen. So jedenfalls eine Auskunft, die der Berliner Abgeordnete und sportpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Stefan Förster, vom Staatssekretär der Sportverwaltung, Aleksander Dzembritzki (SPD), erhalten hat. Der Senator habe den Standort und die Kostenschätzungen prüfen lassen und sei davon überzeugt worden, dass die Kosten eingehalten werden könnten, so Dzembritzki. Die Sanierungsarbeiten hätten inzwischen begonnen.