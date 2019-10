Kirchweih in Charlottenburg mit Orgel- und Chornacht

Am 11. Oktober 1964 wurde die Sühne-Christi-Kirche in Charlottenburg-Nord eingeweiht – und mit ihr auch ihre vier Glocken.

Charlottenburg. Eingeweiht wurde die Sühne-Christi-Kirche in Charlottenburg-Nord am 11. Oktober 1964 – und mit ihr auch ihre vier Glocken, die folgende Inschriften tragen: „Unser Vater, geheiligt werde dein Name – Dein Reich komme – Dein Wille geschehe – Unser tägliches Brot gib uns heute und erlöse uns von dem Bösen“. Zum 55. Jahrestag der Kirch- und Glockenweihe lädt die Evangelische Kirchengemeinde zu einer Orgel- und Chornacht in der Kirche ein.