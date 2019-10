Rudolf-Wissell-Brücke zwei Nächte lang gesperrt

Bauarbeiten sorgten bereits in den vergangenen Jahren immer wieder für Staus auf der Rudolf-Wissell-Brücke

Während der Ferien wird das Bauwerk untersucht. Bis 21. Oktober sorgt das für Behinderungen auf der Stadtautobahn in Richtung Norden.

Berlin. Die Stadtautobahn A100 wird im Bereich der Rudolf-Wissell-Brücke in den Nächten zu Dienstag und Donnerstag teilweise gesperrt. Jeweils zwischen 22 und 5 Uhr können Autos die Autobahnbrücke nicht in Richtung Norden passieren. Vom 8. bis 20. Oktober stehen in dieser Fahrtrichtung zudem nur zwei statt drei Fahrspuren zur Verfügung.