Schüsse an der Kantstraße: Zwei Personen brechen zusammen

An der Kantstraße in Charlottenburg sind am Sonnabendmorgen Schüsse gefallen. Mindestens eine Person soll eine Waffe gezogen haben. Das bestätigte die Polizei der Berliner Morgenpost. Zuerst hatte die „BZ“ berichtet. Die Schüsse haben sich gegen 5.40 Uhr zwischen Wieland- und Leibnitzstraße ereignet. Zwei Personen sind auf der Straße zusammengebrochen, die Schwerverletzten seien notärztlich erstversorgt und in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es von der Polizei. Sie wurden anschließend notoperiert.

Laut „BZ“ hat sich eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ereignet.

Mehr in Kürze.