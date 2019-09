Berlin-Westend: Siedlung Eichkamp wehrt sich gegen neue Autobahnausfahrt

Berlin. Die Siedlung Eichkamp fürchtet um ihre Ruhe. Das Stadtviertel im Charlottenburger Westend ist von Plänen des Bundes und des Landes Berlin bedroht, die derzeit die Stadtautobahn und auch das Dreieck Funkturm umplanen. „Es verdichten sich die Anzeichen, dass die bisherige Anschlussstelle ICC zur Anschlussstelle Messedamm und damit direkt zwischen Waldschulallee und Jafféstraße verschoben wird“, sagt Uwe Neumann vom Siedlerverein Eichkamp. Ebenso sei im Gespräch, dass diese Anschlussstelle mittels eines Brückenbauwerks erschlossen werden solle. Gefallen lassen wollen sich die Siedler das nicht widerstandslos und rufen für diesen Sonnabend zu einer Demonstration auf.

Deges präferiert eine Tunnellösung

Die Siedlung Eichkamp liegt zwischen der Avus im Südosten und der Siedlung Heerstraße im Nordwesten und ist im Norden durch das Messegelände und südwestlich durch den Grunewald begrenzt. Während die bundeseigene Gesellschaft Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau (Deges) dem Vernehmen nach eine Tunnellösung zum Schutz des Wohnviertels präferiert, wünschen sich Senatsverkehrs- und Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eine überirdische Verschwenkung der Anschlussstelle, um damit gleichzeitig auch das geplante Wohngebiet am ehemaligen Güterbahnhof Grunewald zu erschließen, wie es im Bezirk heißt.

Grafik: Überirdische Zufahrt zum Messedamm

Die beiden Senatsverwaltungen wollen sich aber noch immer nicht in die Karten schauen lassen. Auf die Frage nach Plänen oder Planungsvarianten sagt Petra Rohland, stellvertretende Sprecherin der Senatsentwicklungsverwaltung, dass ihr Haus darauf noch keine Antwort geben könnte: „In Vorbereitung ist eine gemeinsame Senatsvorlage mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Um inhaltliche Aussagen zu treffen, müssen wir den Beschluss zu dieser Vorlage abwarten.“

„Als Anwohner der Siedlung kann ich mich nur wundern, dass man angesichts des zu erwartenden stark zunehmenden Verkehrs und der Lärmbelastung die vielen betroffenen Anwohner nicht im Vorfeld mit einbezieht“, sagt Arne Herz (CDU), stellvertretender Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf. In dem Gebiet, so Herz, wohnten nicht nur viele Familien mit Kindern, dort lägen auch vier Schulen.

Bezirk lehnt die Senatspläne ab

Das sieht auch die Bezirksverordneten-Versammlung (BVV) so, die in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich einen Beschluss gefasst hat, der das Bezirksamt auffordert, sich gegenüber dem Senat dafür einzusetzen, dass die neu zu planenden Anfahrten von der Avus zur Messe und zum zukünftigen Wohngebiet am ehemaligen Güterbahnhof Grunewald so realisiert werden, dass die Anwohner am Eichkamp und in der benachbarten Siedlung Heerstraße möglichst wenig vom Verkehr belastet werden.

„Wir erwarten, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und die Senatsverkehrsverwaltung hier endlich die Anwohner informieren“, sagt Alexander Kaas Elias, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Diese Umgestaltung müsse die gesamte Verkehrssituation im Blick haben und sich auch mit der künftigen Mobilität in Berlin beschäftigen. „Ohne Not ein bisher ruhiges Wohnviertel verkehrlich zu belasten, ist ein Rückschritt“, so Kaas Elias.

FDP: Nicht billig und schnell

Einige ist er sich damit sogar mit der CDU: „Wir bekommen da immer nur ab und zu ein paar Brocken hingeworfen, es wird aber kein Gesamtkonzept vorgelegt, obwohl wir schon mehrmals darum gebeten haben, dass uns ein solches vorgestellt wird. Das ist sehr unbefriedigend“, sagt der Verkehrspolitiker der CDU-Fraktion Hans-Joachim Fenske.

Selbst in der FDP herrscht Unwillen über das Prozedere: „Wir sehen, dass Stand heute ein Tunnel definitiv die beste Lösung wäre, wissen aber im Grunde noch gar nicht, was bei der Deges und im Senat konkret diskutiert wird“, sagt der Fraktionschef der Liberalen, Felix Recke. Die Verantwortlichen planten hier ohne Einbindung der Betroffenen und der BVV. „Wir fordern daher die Deges und den Senat auf, endlich mit uns über all ihre Planungen für das Autobahndreieck Funkturm zu sprechen. Billig und schnell sollte jedenfalls nicht die Devise sein“, sagt der FDP-Politiker.

Informationsveranstaltung der Deges Ende Oktober

Die Deges hat offenbar ein Einsehen und kündigt auf ihrer Internetseite jetzt eine Informationsveranstaltung für Donnerstag, 31. Oktober, 18.30 Uhr, in der Urania an, um den Stand der Planung für ihre „zurzeit verfolgte Vorzugsvariante für den Umbau“ vorzustellen. Die Planer erläutern die Ergebnisse der bisher geleisteten Vorarbeiten und die nächsten Planungsschritte. Im Anschluss wollen Experten der Deges Fragen und Anregungen entgegen nehmen.

„Das ist eine Farce“, weiß unterdessen Siedler-Sprecher Neumann. Nach dieser ersten Informationsveranstaltung solle es schon im November 2019 eine weitere geben, nach der unmittelbar der Planfeststellungsantrag eingereicht werde. „Da liegen nur zwei bis drei Wochen dazwischen. Wie soll in so einem kurzen Zeitraum noch irgendetwas in den Prozess eingearbeitet werden, das beispielsweise in der Diskussion im Oktober erarbeitet wurde?“, schimpft Neumann.

Demonstration

Demonstration am Sonnabend, 28. September um 13 Uhr an der Ecke Eichkampstraße und Waldschulallee.