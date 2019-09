„We sing Black Tide“ – Chorgesang für sauberes Wasser

Charlottenburg-Wilmersdorf. Das südsudanesische Künstlerkollektiv Ana Taban – arabisch für „Wir haben es satt“ – verleiht mit seiner Musik jenen eine Stimme, die dringend gehört werden müssen. In ihrem Video „Black Tide“ – „Schwarze Flut“ singen die Künstler über Auswirkungen der Ölverschmutzung auf Menschen und ihre Umwelt.

Auftakt zum Themenmonat Wasser

Als Auftakt zum Themenmonat „Wasser“ wird dieses Anliegen in der Gedächtniskirche musikalisch aufgenommen. Musiker von Ana Taban kommen nach Berlin, um den Song „Black Tide“ in einem neuen Arrangement mit Chören aus der Stadt unter Leitung von Jocelyn B. Smith erklingen zu lassen. Mitsingen will auch Martin Germer, Pfarrer der Gedächtniskirche: „Ich singe Black Tide, weil ich die Idee faszinierend finde, durch Musik eine Gegenmacht zugunsten der Menschen im vom langjährigen Bürgerkrieg gezeichneten Südsudan zu schaffen.“

„We sing Black Tide“, Montag, 30. September, 20 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.