Neue Hugendubel-Filiale will Treffpunkt für junge Leute sein

Es ist eine ungewöhnliche Auffassung für eine Buchhandlung. Die neue Hugendubel-Filiale im Europacenter will Treffpunkt für junge Leute sein, auch wenn sie nicht unbedingt neue Lektüre kaufen wollen. Die Mitarbeiter nennen sich „Lesens-Berater“. Sie möchten mit dem Kunden ausführlich ins Gespräch kommen und sich mit ihm austauschen. Man wolle „dem schweren Thema Buch eine gewisse Leichtigkeit geben“, so sagte es Filialleiter Thorsten Kretzschmar am Mittwoch bei der Vorstellung der Räume. Am heutigen Donnerstag eröffnet die Buchhandlung. Bis zum Sonnabend finden aus diesem Anlass Lesungen und Aktionen für Kinder statt.

Zur beabsichtigten Leichtigkeit soll auch die Innenausstattung beitragen. Auf Tischen, in Regalen und Kästen sind viele Bücher so aufgestellt, dass Autor und Titel schon aus der Entfernung zu erkennen sind. Die verschiedenen Themenbereiche sind an den Farben erkennbar. Krimis, Romane, Fantasy- und Jugendbücher sowie Comics gehören zum Bereich „Abtauchen“. Rot und braun sind die Farbtöne der Einrichtung dazu. Auch eine „Instagram-Bühne“ ist in diesem Bereich angelegt: eine Treppe mit wechselnden Motiven, auf der sich die Kunden fotografieren und die Bilder über die sozialen Medien teilen können. Derzeit ist sie mit Harry-Potter-Motiven gestaltet.

Bis zu 20.000 Titel auf 1100 Quadratmetern

Die Farben Blau und Gelb dominieren das Areal „Fenster zur Welt“, in dem Reiseliteratur zu finden ist. Zu einem bestimmten Land gebe es jedoch nicht nur den Reiseführer, so Filialleiter Kretzschmar, sondern auch Kochbücher und Romane. „Wir haben die klassischen Warengruppen aufgelöst und mischen die Bücher“, sagte Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin, am Mittwoch. Über zwei Etagen erstreckt sich die neue Buchhandlung. Es sind knapp 1100 Quadratmeter. Bis zu 20.000 Titel sind auf der Fläche im Angebot.

2012 war die große Hugendubel-Filiale an der Tauentzienstraße 13, gegenüber der Gedächtniskirche, geschlossen worden. Sie umfasste etwa 4500 Quadratmeter. „Seither waren wir auf der Suche nach einer neuen, großen Fläche in der Gegend“, so Nina Hugendubel. „Weil wir den Standort so toll finden.“ Trotz der Neueröffnung bleiben die Filialen des Unternehmens im KaDeWe und bei Karstadt weiter bestehen. Geschlossen wird die kleine Buchhandlung im Europacenter.

Neues Konzept: Die Umgebung muss inszeniert werden

In Zeiten von Online-Shopping und schnellem Medienkonsum sei es nicht einfach, Kunden in die Innenstadt zu bekommen, sagte Hugendubel. „Der stationäre Buchhandel ist für uns essenziell. Aber man kann ihn nicht mehr so machen wie vor zehn oder 15 Jahren.“ Ein neues Konzept werde umgesetzt. Dafür habe man deutschlandweit 500 Kunden nach ihren Bedürfnissen beim Buchkauf gefragt. Ergebnis: „Auch das Drumherum ist wichtig. Bücher aufstellen allein reicht nicht. Man muss die Umgebung anders inszenieren.“

Auch Service-Angebote gehören dazu. In den Geschäftsräumen im Europacenter kann man E-Books auf dem eigenen iPad lesen oder sich ein Gerät dafür leihen. Wer viele Bücher kauft und Transportschwierigkeiten hat, bekommt sie per Fahrradkurier nach Hause. Auch auf Veranstaltungen setzt das Unternehmen. Für Kochshows ist eine Küche eingerichtet. In der Vorweihnachtszeit würden dort Plätzchen gebacken, kündigte die geschäftsführende Gesellschafterin an. Das Lesecafé betreibe das Unternehmen selbst. Dort können Kunden Kaffee trinken und in Büchern lesen – auch wenn sie sie später nicht erwerben.

Die Situation in Berlin ist eine ganz besondere

Aus Sicht des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels haben Buchhandlungen als Nahversorger gute Chancen in Berlin. „Wir sehen das daran, dass neue Geschäfte eröffnen“, sagte Johanna Hahn, Geschäftsführerin des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Etwa am Walter-Benjamin-Platz und an der Pestalozzistraße in Charlottenburg, an der Proskauer Straße in Friedrichshain und am Hauptbahnhof. Auch in Richtung Speckgürtel gebe es sehr gut etablierte Buchhandlungen. Die Situation in Berlin sei eine ganz besondere. „Durch die Kiezstruktur gehören Buchhandlungen zum Einzelhandel dazu. Kunden nehmen das Angebot, in ihrer nächsten Umgebung Bücher einzukaufen, gerne wahr.“

Läden in Gegenden mit entsprechendem Publikum könnten sich halten und hätten einen guten Zuspruch. „Nicht auf großer Flamme. Aber die Geschäfte haben die Möglichkeit, ihr Sortiment auf die Umgebung hin zu orientieren.“ Große Ketten hätten einen längeren Atem hinsichtlich der Gewerbemieten.„Buchhandlungen sind auch gern gesehene Mieter“, so Geschäftsführerin Hahn. „Sie zeichnen das Renommee und die Umgebung aus.“

Ähnlich sieht es Europacenter-Chef Uwe Timm, der auch Vorstand der AG City ist. „So eine Buchhandlung, in der sich das Analoge und das Digitale mischen, ist etwas Tolles für das Europacenter“, sagte er am Mittwoch. „Das erhöht die Attraktivität der alten Dame unter den Shopping-Centern.“ Es sei aber auch ein wesentlicher Baustein für die Attraktivität der Tauentzienstraße.