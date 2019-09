Das „Haus am Lietzensee“ wird wiedereröffnet

Charlottenburg. Nach umfangreicher Sanierung im „Haus am Lietzensee“ wird das Gebäude in der Herbartstraße 25 in Charlottenburg am Freitag, 27. September, um 16 Uhr, wieder eröffnet. Übergeben wurde das im Innenbereich frisch sanierte Gebäude bereits im Frühsommer an den DRK-Kreisverband Berlin Zentrum, der sich mit seinem Konzept in einem Interessenbekundungsverfahrens durchsetzen konnte. In der Zwischenzeit erfolgten noch kleine Anpassungsmaßnahmen und schließlich im September der Umzug in die neuen Räume.

Auch bewährte Angebote ziehen wieder ins Haus

Zukünftig werden sich hier Angebote des DRK in den Bereichen Kinder, Jugend-, Frauen- und Familienarbeit wiederfinden. So gibt es unter anderem ein Frühchen-Patenschaftsprojekt, einen Kinderkrankenhaus-Besuchsdienst sowie Bildungskurse für alle Altersklassen. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass auch für ehemalige „Untermieter“ oder Aktivitäten, die es früher in dem Haus gab, wieder Platz ein soll. „Entgegen mancher Spekulationen und unberechtigter Vorwürfe gab es keine Schließung des Hauses, die Eröffnung wird nun kräftig gefeiert“, sagte Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD).

Miteinander der unterschiedlichen Generationen

Im Gebäude wird auch ein sogenanntes Mehrgenerationenhaus seinen Platz finden. In diesem Begegnungsort soll das Miteinander der unterschiedlichen Generationen aktiv gelebt werden. So werden jüngere Menschen älteren helfen und umgekehrt. Ein gutes Beispiel hierfür ist Hilfe im Alltag für die Älteren und Hausaufgabenhilfen durch die Älteren für die Jüngeren.

„Ich freue mich, dass nach über einjähriger Pause nun endlich wieder der Betrieb im Haus aufgenommen werden kann. Anders als vor der Sanierung wird es zukünftig eine noch vielfältigere Nutzung des Hauses geben“, sagte Sozial- und Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner (CDU). Gut sei, dass der Bezirk mit dem DRK einen erfahrenen Träger für die Ausgestaltung eines breitgefächerten sozio-kulturellen Angebots gewinnen konnte.

Langer Streit zwischen Bezirk und ehemaligem Trägerverein

Ende 2017 war das Haus am Lietzensee, das dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gehört, wegen der Sanierung geschlossen worden. Ursprünglich war von einer Wiedereröffnung bereits im Herbst 2018 die Rede. Schnell wurde aber klar, dass die anstehenden Arbeiten wohl doch umfänglicher ausfielen als geplant. Der Schließung war ein langer Streit zwischen dem damaligen Trägerverein „Nachbarschaftshaus am Lietzensee“ und dem im Januar 2018 verstorbenen Sozialstadtrat Carsten Engelmann vorausgegangen.