Kurfürstendamm: Adventsbeleuchtung nur für 2019 sicher

Berlin. Lange sah es so aus, als würde der Kurfürstendamm in diesem Jahr im Advent dunkel bleiben. Erst am Freitag kam die große Überraschung: Die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung von insgesamt 600.000 Euro sind gedeckt. Die CG Gruppe gibt 200.000 Euro und die Wall AG 150.000 Euro. Am Montag bestätigte nun Christian Rickerts, Staatssekretär in der Senatswirtschaftsverwaltung, den Bericht der Berliner Morgenpost, wonach die öffentliche Hand 295.000 Euro dazu gibt. „Weihnachten macht Berlin besonders, und die Beleuchtungen spielen da eine wichtige Rolle“, sagte Rickerts.

Bislang handelt es sich allerdings um eine einmalige Lösung. Wie es weitergeht, werde derzeit im Senat diskutiert, so der Staatssekretär. „Falls die Geschäftsleute und Sponsoren die Weihnachtsbeleuchtung nicht in Gänze sicherstellen können, setze ich mich dafür ein, dass sich die Bezirke ab dem nächsten Jahr um Mittel aus dem ,Fonds für außergewöhnliche touristische und sportbezogene Maßnahmen‘ bewerben können“, hieß es von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Abend. Charlottenburg-Wilmersdorfs Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) wünscht sich ein dauerhafteres Engagement des Senats. „Diese Attraktion muss erhalten bleiben – nicht als singulärer bezirklicher Standortvorteil, sondern weil wir um die Strahlkraft weit über die Grenzen Berlins hinaus wissen.“ Denn der Kurfürstendamm ziehe zu Weihnachten viele Touristen an, wovon das Land mit Steuereinnahmen profitiere. AG City will nicht jedes Jahr betteln gehen Seit mehr als 15 Jahren erstrahlt der Boulevard zur Adventszeit auf seinen kompletten fünf Kilometern. Organisiert wird das seit Langem von der AG City, einer Interessenvertretung lokaler Gewerbetreibender. „Berlin muss sich das einfach gönnen“, sagte AG City-Vorstand Klaus-Jürgen Meier und zeigte sich entsprechend dankbar. Allerdings unterstrich er seinen Wunsch nach langfristiger Sicherheit. „Diese Bettelei hat auf Dauer keinen Sinn.“ Stattdessen wünsche er sich entsprechende Mittel aus der City Tax. Bis 2021 könne die Finanzierung auch über einen sogenannten Business Improvement District (BID) sichergestellt sein, bei dem die Gewerbetreibenden selbst die Kosten tragen. Ein Teil der Kosten für 2020 scheint jedoch bereits gesichert. Denn die CG Gruppe gibt 50.000 Euro mehr als benötigt.