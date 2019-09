An der Schweinfurthstraße 4 soll eine neue Obdachloseneinrichtung entstehen.

Das leer stehende Gebäude an der Schweinfurthstraße wurde bisher als Pflegeheim genutzt.

Informationsveranstaltung ASB eröffnet Haus für Obdachlose in Schmargendorf

Schmargendorf. Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) will im Oktober 2019 eine neue Unterkunft für Wohnungslose an der Schweinfurthstrße 4 in Schmargendorf eröffnen. Der leer stehende Gebäudeteil der Wilmersdorfer Seniorenstiftung wurde bisher als Pflegeheim genutzt.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dem ASB einen qualifizierten Partner für den Betrieb dieser Unterkunft für Wohnungslose gefunden haben. Der ASB wird nicht nur für die Betreuung der Wohnungslosen, sondern auch als Ansprechpartner für alle Anwohnerinnen und Anwohner zur Verfügung stehen“, sagt Sozialstadtrat Detlef Wagner (CDU).

Informationsveranstaltung für Anwohner

Der ASB lädt deshalb alle Anwohnerinnen und Anwohner am Mittwoch, 18. September, um 17.30 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung in die Lentzeallee 2-4 in Schmargendorf ein. Wer teilnehmen möchte, muss sich unter schweinfurthstrasse@asb-berlin.de oder Telefon (030) 21307-141 anmelden.