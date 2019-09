Symbolische Baumpflanzung am Rathaus Charlottenburg: CDU-Fraktionschefin Susanne Klose und ihr FDP-Kollege Felix Recke.

CDU und FDP dringen auf rasche Nach- und Neupflanzungen innerstädtischen Grüns in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Umwelt Protest gegen fehlende Straßenbäume in der City West

Charlottenburg-Wilmersdorf. Das Trauerbirklein war nicht groß und lediglich im Topf neben den Baumstumpf gestellt, aber dem Anlass angemessen. CDU- und FDP-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung von Charlottenburg-Wilmersdorf wollten mit einer symbolischen Baumpflanzung auf fehlende Straßenbäume in der City West aufmerksam machen. Allein – das ausgeliehene Bäumchen musste wieder zurück in die City Gärtnerei. Die Aktion blieb symbolisch. „Wir hätten gern real einen Baum gepflanzt. Dies war jedoch weder vom bezirklichen Grünflächenamt noch von der Senatsverwaltung gewünscht“, sagte FDP-Fraktionschef Felix Recke.

In zwei Jahren 3000 Bäume gefällt

Zahlreiche Unwetter, wie der Sturm Xavier und die Rekordhitze haben dem Baumbestand in der Stadt zugesetzt. „Wir spüren den Klimawandel. Wir sehen die vernachlässigten Grünanlagen und Straßenbäume, oft sind nur die Stümpfe der gefällten Bäume geblieben“, sagt Recke. In Charlottenburg-Wilmersdorf mussten in den letzten zwei Jahren etwa 3000 Bäume gefällt werden. Davon waren 87,5 Prozent schon durch mangelnde Pflege vorgeschädigt. Handlungsbedarf sieht auch die CDU. „Umfassende Klimakonzepte sind gut und wichtig, aber zunächst müssen wir die einfachsten Voraussetzungen, die aber die wichtigsten für das Stadtklima sind, schaffen, nämlich die Nach- und Neupflanzung von Bäumen. Der Erhöhung des Grünpflegetats müssen nun Taten folgen“, sagt auch CDU-Fraktionschefin Susanne Klose. Die Bereitschaft der Bevölkerung, für Baumpflanzung und Baumpflege zu spenden, müsse aktiv von der Verwaltung unterstützt und nicht behindert werden.

Mehr Landesmittel für die Straßenbäume gefordert

Seit Jahren werde mit fehlendem Personal und Mitteln argumentiert, moniert auch die umweltpolitische Sprecherin der FDP, Stephanie Fest. „Auch die jetzt veranschlagten Gelder für 2020/21 sind nicht auskömmlich. Statt nur von Klimaschutz zu reden, brauchen wir endlich eine Politik, die das Klima der Stadt wirklich verbessern möchte“, sagt Fest. Bei einer Zuweisung aus Landesmitteln pro Baum von bisher etwa 47 Euro scheine außer dem Handlungsdefizit auch ein Erkenntnisdefizit vorzuliegen.

Umweltstadtrat unterstützt die Forderungen

Doch selbst Umweltstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne), der für Grünanlagen im Bezirk verantwortlich ist, teilt die Forderung, dass Berlin wesentlich mehr für die Straßenbäume tun müsse. „Der Adressat dieser Forderung muss aber das Abgeordnetenhaus und nicht der Bezirk sein“, sagt er. Der Straßenbaumbestand des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf habe in den letzten Jahren weiter gelitten. Schruoffeneger zufolge hat sich der Bestand von 2013 (43.871 Stück) bis 2018 (42.685 Stück) weiter reduziert. Seit 20 Jahren stelle das Land den Bezirken nicht die notwendigen Mittel für Baumunterhaltung zur Verfügung.

Recht gibt der Stadtrat auch der Verordneten Stefanie Fest, die 47 Euro pro Straßenbaum für zu wenig hält. „Nach fachlich belegten bundesweiten Standards (KGSt) fallen Kosten in Höhe von 85 Euro pro Straßenbaum jährlich an, um den vorhandenen Bestand zu erhalten und Neupflanzungen durchführen zu können“, rechnet der Stadtrat vor. Nach nunmehr 20 Jahren und den Hitzesommern 2018 und 2019 habe dies nun fatale Folgen.

Relevante Mängel an 20.000 Straßenbäumen

In Charlottenburg-Wilmersdorf bestehen laut Schruoffeneger an rund 20.000 Straßenbäumen relevante Mängel, welche abgearbeitet werden müssten. Betroffen sei etwa jeder zweite Baum. Dieser Bearbeitungsstau sei über Jahre aufgelaufen. „2017 habe ich die Entscheidung getroffen alle Ressourcen auf die Sicherung des Bestandes zu konzentrieren und die Verkehrssicherheit herzustellen“, erklärt der Stadtrat. Jeder Altbaum, der wegen seiner Schädigung gefällt werden müsste, habe nämlich ökologisch viel gravierendere Folgen als eine um einige Jahre verschobene Neupflanzung.

Ein wenig Zuversicht will der Grünen-Politiker dennoch verbreiten: „Für 2020 sind die Vorbereitungen wie Auswahl und Prüfung der Standorte sowie der Baumarten aber wieder im Gange, und es wird auch wieder einige Neupflanzungen geben.“

Der Bereich Grünflächen war der Steinbruch des Bezirks

Ungelöst ist in Charlottenburg-Wilmersdorf dennoch die Personalsituation im Grünflächenbereich. „2002 hatte das Grünflächenamt des Bezirks einen Personalbestand von 267 Mitarbeitern, heute sind es 172“, rechnet der Stadtrat vor. Im Sachmittelbereich standen 2002 5,872 Millionen Euro zur Verfügung, 2018 noch 2,676 Millionen Euro. „Der Bereich der Grünflächenunterhaltung war in den beiden vergangenen Wahlperioden der Steinbruch des Bezirks für Einsparungen aller Art. Dies musste Konsequenzen haben, die wir nun spüren.“ Für den Haushalt 2020/2021 hat der Bezirk den Bereich der Baumunterhaltung wieder personell gestärkt.