Verdacht auf Weltkriegsmunition im Lietzenseepark

Charlottenburg-Wilmersdorf.. Die Zeit drängt. Im kommenden Jahr wird der Park am Lietzensee 100 Jahre alt. Wichtiger Bestandteil der bis 1920 vom Landschaftsarchitekten Erwin Barth angelegten und mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Gartenanlage sind zwei Brunnen – die große und die kleine Kaskade. Letztere liegt am Nordwestufer des Sees und ist seit fast 20 Jahren außer Betrieb. Lange bestand die Hoffnung, dass sie bis zur Jubiläumsfeier saniert werden kann. Zuletzt äußerte sich das Bezirksamt optimistisch, dass die entsprechenden Mittel rechtzeitig zur Verfügung stehen. Nun musste Charlottenburg-Wilmersdorfs Grünflächenstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) die Hoffnungen jäh zerstreuen.

Zwar seien mittlerweile die Bauplanungsunterlagen fertiggestellt und die Vermessungen erfolgt, sagte der Stadtrat auf der jüngsten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Donnerstag. Ende August solle auch das notwendige technische Fachgutachten vorliegen. Allerdings gebe es noch ein Pro-blem. „Die Kampfmittelsuchstelle bei der Senatsverwaltung für Umwelt teilte uns mit, dass es erhebliche Verdachtsmomente gibt, und wir vor Beginn der Baumaßnahme eine Kampfmitteluntersuchung und Beseitigung durchführen müssen.“ Damit sei der alte Zeitplan kaum haltbar und mit einem Baubeginn frühestens Mitte 2020 zu rechnen. Das sei ärgerlich.

Bombentrichter und Erdlöcher weisen auf Kampfmittel hin

Die Anhaltspunkte hätten sich nach einer kürzlich durchgeführten Luftbildauswertung der Fläche des Lietzenseeparks ergeben, sagt Jan Thomsen, Sprecher der Senatsumweltverwaltung, auf Anfrage. Denn dabei habe man einen Splittergraben, sechs Bombentrichter, einige Erdlöcher gefunden. „An vergleichbaren Stellen wird üblicherweise Infanteriemunition geborgen, also etwa Handgranaten oder Panzergranaten, die Soldaten der Infanterie mit sich geführt haben.“ Hinweise auf Fliegerbomben gebe es jedoch nicht.

Vor diesem Hintergrund habe man dem Bezirk Ende Juli dringend empfohlen, das Areal vorab untersuchen zu lassen, so Thomsen weiter. „Im Zuge der weiteren Parksanierung wird die Senatsverwaltung dies in Amtshilfe für den Bezirk erledigen.“ Ein Erdloch im Bereich der kleinen Kaskade sei bereits genauer erforscht worden „und zwar ohne Kampfmittelfund“. Wie viel Munition im Boden liegen könnte, ist laut Thomsen noch nicht klar. Ebenfalls unbekannt sei, wie viel Zeit die Untersuchung in Anspruch nehmen wird. Die Dauer hänge vom Parksanierungsplan ab und werde mit dem Bezirk eng abgestimmt.

Laut Stadtrat Schruoffeneger sei eine rechtzeitige Fertigstellung der Sanierungsarbeiten zum Jubiläum noch nicht ganz ausgeschlossen. „Es gibt eine kleine Chance, wenn jetzt alle Gutachten da sind, und wir wissen, was alles gemacht werden muss.“ Dann gelte es „richtig ranzuklotzen“ und die Planungsphase zu beschleunigen. Dazu müssten allerdings zwei Stellen in der Projektplanung besetzt sein. Bewerbungsgespräche stünden zeitnah an. „Wenn die beiden Mitarbeiter schnell kommen und sich die Kampfmittelfrage schnell lösen lässt, weil nicht so viel zu finden ist, werden wir vielleicht auch ein bisschen schneller sein.“

Der Stadtrat wies auch den Vorwurf zurück, BVV und Öffentlichkeit nur mangelhaft informiert zu haben. Diese Kritik kam in den Reihen von SPD, CDU und FDP auf. Denn Schruoffeneger hatte die Fraktionen am 31. Juli schriftlich über die Verzögerung informiert, lieferte allerdings keine Begründung. Zu diesem Zeitpunkt war der Verdacht des Senats jedoch bereits seit mehr als einer Woche bekannt.