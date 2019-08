Über den Dächer der City West

Charlottenburg-Wilmersdorf.. Der Turm des Rathauses Charlottenburg kann auch in diesem Jahr wieder im Zusammenhang mit dem Tag des offenen Denkmals bestiegen werden. Der Aufstieg am Freitag, 6. September, von 13 bis 17 Uhr, wird im zwanzigminütigen Rhythmus organisiert. Eine telefonische Voranmeldung unter Tel. (030) 9029-12494 oder 9029-12194 ist notwendig. Vor dem Aufstieg muss eine Einverständniserklärung unterschrieben werden, aus der hervorgeht, dass die Turmbesteigung auf eigene Gefahr erfolgt. Der Treffpunkt am Tag der Rathausturmbesteigung ist an der Information in der 1. Etage des Rathauses an der Otto-Suhr-Allee 100.

( caro )