Aus dem „Schwein“ wird das „Christopher’s“

Küchenchef Christopher Kümper und Gastgeber David Monnie haben ihr Restaurant „Schwein“ an der Mommsenstraße in „Christopher’s“ umbenannt.

Charlottenburg.. Manchmal ist es eben doch ganz einfach. Das Restaurant „Schwein“ an der Mommsenstraße heißt ab sofort „Christopher’s“. „Mein Name ist Christopher Kümper, deshalb ist das so“, erklärt der Küchenchef.

Namen hat für Verwirrung gesorgt

Im Februar 2018 zog die einstige Weinbar von Kümper und Gastgeber David Monnie von Mitte in die City West. Der Name habe an beiden Standorten häufig für Verwirrung gesorgt. Viele Gäste erwarteten ein traditionelles Wirtshaus und fleischlastige Küche. Aus diesem Grund haben sich die beiden für die Umbenennung entschieden. Und um die Küche von Christopher Kümper noch mehr in den Fokus zu rücken. Denn die ist alles andere als rustikal.

15 Gault-Millau-Punkte aus dem Stand

Der aus dem Stand mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete und von der Berliner-Meisterköche-Jury zum „Aufsteiger des Jahres“ gekürte Chef de Cuisine setzt bei seinen fein abgestimmten, handwerklich anspruchsvollen Kreationen die Zutaten in den Mittelpunkt und verleiht auch regionalen Komponenten einen internationalen Twist. Neben Stationen bei den Sterneköchen Nils Henkel und Daniel Boulud in New York prägen auch die Lehrjahre als Souschef bei André Chiang, der Leitfigur der asiatischen Küche, die kulinarische Handschrift des Wahlberliners. So vereint er auf seiner Karte deutsche Küche, französische Haute Cuisine und die komplexe Aromenvielfalt Asiens – auf Wunsch auch vegetarisch oder vegan. Dazu gibt es 360 ausgewählte besondere Weine von David Monnie und 150 Gins von Barchef Oliver Gwinner.

Information

„Christopher’s“ Mommsenstraße 63, 10629 Berlin, Tel. 24 35 62 82, Montag bis Sonnabend ab 18 Uhr bis Open End, Reservierung (wird empfohlen) unter info@christophers.online