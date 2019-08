Hohenzollern: Linke fordern Umbenennung des Hohenzollernplatzes

Wegen der Auseinandersetzung von Bund und Ländern mit der Familie Hohenzollern will die Links-Fraktion in der BVV den Platz umbenennen.

Berlin. „Gier-Adel ohne Anstand“ nennt die Linksfraktion in Charlottenburg-Wilmersdorf die Familie Hohenzollern, die derzeit mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg über Entschädigungsforderungen der Familie verhandelt.

Im Bereich des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf soll es dem Vernehmen nach darum gehen, dass das Haus Hohenzollern mehrere in Berliner Häusern ausgestellte Leihgaben zurückziehen will. Für Sammlungen im Jagdschloss Grunewald sowie im Neuen Pavillon des Schlosses Charlottenburg würde das erhebliche Einbußen bedeuten.

Jagdschloss Grunewald und Schloss Charlottenburg für alle erhalten

Zudem verlangen die Hohenzollern Berichten zufolge, eine Ausstellung im Seitenflügel des Schlosses Charlottenburg über ihre Dynastie einzurichten. Dazu fordere die Familie Mitspracherechte bei deren Gestaltung. „Sie beanspruchen die Objekte und zugleich ihre Deutung“, hieß es in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Die Linksfraktion Charlottenburg-Wilmersdorf fordert deshalb in zwei aktuellen Antragen an die Bezirksverordnetenversammlung, dass sich das Bezirksamt öffentlich gegen die Forderungen ausspricht. Jagdschloss Grunewald und Schloss Charlottenburg müssten für die Allgemeinheit erhalten bleiben. Des Weiteren soll nach dem Willen der Linken der Hohenzollernplatz in Wilmersdorf einschließlich des U-Bahnhofs einen neuen Namen bekommen und auch eine Umbenennung des Hohenzollerndamms diskutiert werden.

Neubenennung nach einer Frau gefordert

„Die Forderungen des ehemaligen Königshauses und seiner Sachwalter sind inakzeptabel und völlig maßlos. Die ganze Republik regt sich über den Gier-Adel auf. Keine Geschenke für die Hohenzollern!“, fordert Linken-Fraktionschef Niklas Schenker. Der Reichtum der Hohenzollern sei durch die Untertanen finanziert worden. Nun sollten die Bürger erneut zur Kasse gebeten werden. „Die Forderungen der Hohenzollern zeigen die Realitätsferne, in der der einstige Adel immer noch lebt“, so Schenker.

Neu benannt werden soll Schenker zufolge der Platz nach einer Frau, die sich in besonderem Maße um demokratische Werte verdient gemacht habe, die gegen die Hohenzollern durchgesetzt werden mussten.

Bei den Verhandlungen zwischen dem Bund, Berlin und Brandenburg und den Hohenzollern ist nach Ansicht der Brandenburger Landesregierung bisher keine Einigung in Sicht. „Zurzeit liegen die Verhandlungspositionen immer noch sehr weit auseinander“, erklärte Kulturministerin Martina Münch (SPD) in der Antwort auf eine Anfrage aus der CDU im Landtag, die am Montag veröffentlicht wurde.