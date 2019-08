Neue Mensa an der Erwin-von-Witzleben-Grundschule

Charlottenburg-Wilmersdorf.. Allen Unkenrufen zum Trotz: In Charlottenburg-Wilmersdorf geht trotz aller Schwierigkeiten etwas in Sachen Schulessen. Pünktlich zu Schuljahresbeginn konnte Stadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) am Mittwoch auch an der Erwin-von Witzleben-Schule eine neue Mensa mit 196 Plätzen eröffnen. Der alte Speisesaal war mit lediglich 78 Plätzen den neuen Anforderungen nicht mehr gewachsen und musste er...

Stadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) lässt sich von Schulleiter Uwe Dornbusch die neue Essenausgabe erklären.

Foto: Privat

SCC übernimmt das Catering

Der schmucke Erweiterungsbau, der auch eine größere Küche und Essensausgabe beherbergt, wird über den alten Speisesaal barrierefrei und direkt erschlossen. „Damit ist ausreichend Platz, damit die Kinder ohne Hektik ihr Schulmittagessen zu sich nehmen können“, so die Stadträtin. Für das Catering sorgt der Sportclub Charlottenburg (SCC).