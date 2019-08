Berlin. Die Sanierung der Schloßbrücke in Charlottenburg ist offenbar doch mit weitaus größeren Problemen verbunden, als zu Beginn der Bauarbeiten zu erwarten war. „Mit Ende August wird das nichts“, sagt ein Mitarbeiter des bauausführenden Unternehmens, Strabag, auf die Frage, ob die Arbeiten wie geplant bis 23. August abgeschlossen werden könnten.

Erst während der Sanierungsarbeiten habe das Team nach dem Abtragen der Fahrbahndecke „die eine oder andere Überraschung“ in der Konstruktion des maroden Bauwerks gefunden, die die Arbeiten nun weiter verzögerten. „Mindestens bis Ende September bleibt die Überfahrt bestimmt gesperrt“, so der Experte vorsichtig. Sicher sei das aber letztlich nicht.

Maßnahme auf rund 2,9 Millionen Euro beziffert

Nur für knapp zwei Monate sollte die wichtige Spree-Überführung, über die auch ein Großteil des Autoverkehrs zum Flughafen Tegel rollt, nicht befahrbar sein, so die Prognosen der Senatsverkehrsverwaltung zu Baubeginn Anfang Juli. Die Grundsanierung der Brücke umfasst die Erneuerung des Fahrbahnbelags samt Abdichtungen und neuen Korrosionsschutz an mehreren Brückenteilen, die Überarbeitung der Lager und die Erneuerung der Übergangskonstruktion auf der Südseite. Die Kosten für die Maßnahme bezifferte die Behörde auf 2,9 Millionen Euro.

Schon damals warnte ein Praktiker, dass dieser Zeitrahmen nicht unbedingt als Fixtermin für ein Ende der Bauarbeiten zu sehen sei. Inzwischen wird auch auf dem Bauschild an der Brücke eine Bauzeit bis Dezember 2019 angekündigt.

„Aktuell können wir bestätigen, dass sich der Umfang der Instandsetzungsarbeiten an der Schloßbrücke vergrößert hat“, bestätigte die Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung, Dorothee Winden. Insbesondere die Instandsetzung der alten Lager und Geländer erweise sich „als (zeit-)aufwendiger als erwartet“. Die Arbeiten werden Winden zufolge bis in den Dezember anhalten, wobei die Schloßbrücke nicht voll gesperrt bleiben werde. „Insbesondere die Arbeiten unterhalb der Brücke werden ab September begonnen und bis in den Dezember anhalten“, so die Sprecherin.

Anwohnerärger wegen Bauschildern

Gebeutelt sind indes nicht nur Autofahrer, die die Baustelle umfahren müssen, sondern auch die Anwohner, die sich von den Ereignissen im Zusammenhang mit der Maßnahme überrollt gefühlt haben. Zwar wurden sie vom Tiefbauamt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf über Baumaßnahmen auf dem Luisenplatz Ende Juni mit Handzettel informiert. Ärger macht sich unterdessen aber breit wegen eines Schilder-Schildbürgerstreits im Bereich des Charlottenburger Ufers zwischen Luisenplatz und Lohmeyerstraße.

Keine Zufahrt zum Charlottenburger Ufer vom Luisenplatz aus….

Foto: Andreas Abel

Charlottenburger Ufer von zwei Seiten aus gesperrt

„Wie soll ich nach Hause kommen, ohne zum Gesetzesbrecher zu werden“, fragt ein älterer Herr ratlos. Die Zufahrt zum Luisenplatz von der Otto-Suhr-Allee aus ist nur Baufahrzeugen gestattet. Ausnahmen für Anlieger gibt es nicht, was auch eine Zufahrt zum Charlottenburger Ufer von westlicher Seite aus untersagt. Auf der östlichen Seite an der Ecke Lohmeyerstraße stehen aber ebenfalls zwei Schilder, die die Durchfahrt verbieten. „Junge Leute können ja ihr Auto ein Stück weiter abstellen und laufen“, sagt der Anwohner. Eine Nachbarin müsse aber regelmäßig mit dem Taxi zum Arzt fahren. „Was soll die denn machen? Da hat ja wohl einer so gar nicht nachgedacht!“, sagt der Mann.

...und von der Lohmeyerstraße.

Foto: Andreas Abel

„Es wird kurzfristig Abhilfe geschaffen werden“, verspricht Winden. Bei der Sperrung im Bereich der Schloßbrücke handle es sich um eine gemeinsame Maßnahme der Senatsverkehrsverwaltung und des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf. Die angesprochene Situation liege im Zuständigkeitsbereich des Bezirksamts. „Unsere Tiefbauabteilung ist den Hinweisen der Anwohner umgehend nachgegangen und hat sich mit den Kollegen des Bezirks in Verbindung gesetzt“, so Winden. Ursache für die Situation seien zwei erforderliche Straßenbauleistungen gewesen, die zwischenzeitlich abgeschlossen sind.

ADFC fürchtet keinen radfahrerfreundlichen Umbau

Auch Radfahrer müssen Umleitungen während der Bauphase in Kauf nehmen, da auch der Schlossbrückensteg unter der Brücke gesperrt ist. Sorgen macht sich der ADFC dennoch um die die Situation für Radfahrer nach Abschluss der Sanierung. „Wir haben darauf hingewiesen, dass der bisherige Radweg auf der Schloßbrücke unterdimensioniert war“, sagt Hennig Voget, Sprecher der ADFC-Stadteilgruppe City West. Auch die Situation für Radfahrer auf dem Luisenplatz bedürfe einer Veränderung. Bisher sei da aber kein Umsteuern zu erkennen.