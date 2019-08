Wilmersdorf.. In einem umfangreich bebilderten Vortrag zur Geschichte und Geografie Wilmersdorfs führt die Landschaftsarchitektin Christina Kautz durch die Jahrhunderte der um 1220 entstandenen Siedlung zum Innenstadtbezirk der Metropole Berlin vor rund 100 Jahren.

Hopfenbruch und Wanzenberg, eiszeitliche Rinne und Volkspark, Fennsee und Wilmersdorfer See, Dominalgut und Rittergut, Schafzucht und Kleinbauern, Millionenbauern und Carstenn-Figur, Tanzpalast Schramm und Seebad Wilmersdorf, Schoelerschlösschen und Auenkirche, Knochenplatz und Fehrbelliner Platz, die alten Familien Blisse, Gieseler und Mehlitz lauten nur einige der Stichpunkte, um die sich Kautz’ Geschichten ranken.

Information

Der Vortrag findet am Sonnabend, 3. August, ab 11 Uhr, im Kino Eva-Lichtspiele an der Blissestraße 18 in Wilmersdorf statt.