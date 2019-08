Zwei Trinkbrunnen für den Lietzenseepark

Charlottenburg.. Seit längerem schon bemüht sich der Verein ParkHaus Lietzensee darum, dass auch der Park oder die unmittelbare Umgebung Trinkbrunnen erhalten. Diese Trinkbrunnen sind direkt an das Berliner Trinkwassernetz angeschlossen und liefern von Mai bis Oktober gut gekühltes Berliner Wasser. „Schon im März hatten wir eine Begehung mit den Berliner Wasserbetrieben in der Umgebung des Lietzenseeparks, um mögliche Stellen zum Aufstellen solcher Trinkbrunnen zu ermitteln“, sagt Vereinssprecher Carsten Knobloch. „Nun haben wir während der Sommerferien die Nachricht erhalten, dass zwei vorgeschlagene Standorte von den Berliner Wasserwerken zur Prüfung an das Grünflächenamt Charlottenburg-Wilmersdorf weitergeleitet wurden.“

Aufstellung vielleicht noch in diesem Jahr

Die ParkHäusler hoffen, dass nun noch in diesem Jahr an den Ein- und Ausgängen des Parks in Höhe der Spielstraße am Eingang Witzlebenplatz sowie am Dernburgplatz je ein Trinkbrunnen aufgestellt wird. „Gerade für die Erholungs-suchenden Sonnenanbeter der Schillerwiese sowie die sportlichen Nutzern der Spielstraße bieten die Brunnen hoffentlich bald eine willkommene und vor allem kostenlose Möglichkeit zum Durstlöschen“, sagt Knobloch.