„Möhrchenheft“ für 30.500 Berliner Grundschüler

2017 holte Stadtrat Schruoffeneger (Grüne) das faire Hausaufgabenheft in die City West. Jetzt erreicht es Grundschüler in ganz Berlin.

Berlin. Wie man mit Grashalmen fair zwei Teams bildet, was man mit Spielsachen tun kann, die man selbst nicht mehr benutzt oder was man von Kindern aus anderen Ländern lernen kann, das sind Dinge, die man im neuen „Möhrchenheft“ lernen kann. Zum neuen Schuljahr 2019/2020 übergeben die Berliner Bezirke allen Viertklässlern das Hausaufgabenheft zum Thema Fairer Handel. Damit sollen die Themen „Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion“ in den Lehrplan aktiv einbezogen und ein Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Schulalltag umgesetzt werden.