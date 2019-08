Berlin. In einer Bäckerei in Charlottenburg muss es hoch hergegangen sein: Dort wurde ein außergewöhnliches Backwerk hergestellt: eine 1,75 Meter hohe Torte. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt Zoo-Sprecherin Katharina Sperling. Sie sei nicht nur riesig, sondern auch „tierisch bunt“ und sehr detailverliebt. So werde auf dem riesigen Kuchen das eine oder andere bekannte Tier zu erkennen sein.

Die Größe steht für 175 Jahre Zoo – jedes Jahr erhielt einen Zentimeter. Zum Auftakt der Feierlichkeiten am heutigen Donnerstag schneiden Zoodirektor Andreas Knieriem und und der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Torte gemeinsam an. „Zum Glück sind beide so groß, das sollte kein Problem sein“, sagt Katharina Sperling.

Am Freitag hat der Zoo 175 Minuten länger geöffnet

Lange wurde geplant und vorbereitet, jetzt geht das Zoo-Jubiläumsfest los. Der Tortenanschnitt ist nur der Anfang. Am Freitag (2. August 2019) hat der Zoo 175 Minuten länger geöffnet. Besucher können dann bis 21.25 Uhr durch die artenreichste Anlage der Welt laufen. „Erstmals in seiner Geschichte öffnet der Zoo so lange für alle Besucher“, sagt die Sprecherin. Bislang hätte es am Abend nur ab und zu Führungen mit einem kleinen Teilnehmerkreis gegeben.

Am Freitag könnten nun alle die besondere Stimmung bei Sonnenuntergang erleben. „Das Licht ist ganz anders und die Skyline der Stadt zeichnet sich dann erleuchtet im Hintergrund ab“, so Sperling. Auch die Tiere verhielten sich am Abend anders. All das können die Besucher selbst entdecken.

Ein klassisches Konzert neben Okapis und Zebras

Sonnabend und Sonntag folgt das große Jubiläumswochenende. In der exotischen Kulisse ist an beiden Tagen ein Programm für die ganze Familie geplant. Live-Musik, Lesungen, tierische Basteleien und exklusive Blicke hinter die Kulissen können Berliner und Touristen erleben. An beiden Abenden präsentiert der Zoo ein klassisches Konzert. Das Ensemble der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ führt den „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns auf – direkt neben Okapis, Zebras und Seehunden. Das Konzert beginnt jeweils um 19.30 Uhr an der Zoo-Bühne. Einlass ist über den Eingang Elefantentor, die Platzwahl ist frei. Im Kartenpreis von 45 Euro pro Person ist der Eintritt bereits enthalten. Die Tickets können online über https://ticket-at-home.de/Shop/ oder im Servicecenter an der Hardenbergstraße (Löwentor) erworben werden. Mit dem Verlassen des Zoos verliert das Ticket seine Gültigkeit.

Mit dem Konzert will der Zoo an eine alte Tradition anknüpfen. In jüngster Vergangenheit hätte es solche großen Konzerte nicht gegeben, sagt Katharina Sperling. Vor mehr als 100 Jahren hingegen sei ein Konzert nichts Außergewöhnliches gewesen. So habe es um 1890 Veranstaltungen gegeben, zu denen bis zu 50.000 Besucher gekommen und allein 200 Kellner im Einsatz gewesen sind. Heute haben es die beiden Großen Pandas immerhin geschafft, an ihren ersten Tagen als Berlin-Neulinge 10.000 Besucher pro Tag in den Zoo zu holen.

Anfang Juli wurden gleich zwei Seehundbabys geboren

Die meisten Tiere stört das Konzert nicht. Okapis und Bongos würden gelassen damit umgehen und weiter ihr Heu fressen, hatte Zoodirektor Andreas Knieriem kürzlich in einem Interview mit der Berliner Morgenpost gesagt. Die etwas empfindlicheren Tiere lebten nicht im Umfeld der Bühne.

Die Besucher, die zum Jubiläumsfest kommen, können natürlich die Gelegenheit nutzen, um den aktuellen Nachwuchs zu besuchen. So sind zum Beispiel Anfang Juli gleich zwei Seehundbabys geboren worden. Sie wachsen so schnell, dass sie schon nach zwei Monaten ohne Muttermilch auskommen.

Es ist noch nicht sicher, ob es Panda-Nachwuchs gibt

Im Mai gab es Nachwuchs bei den Bonobo. Der kleine Zwergschimpanse wurde auf den Namen Mats getauft und genießt noch die Nähe von Mutter Opala. Vielleicht wagt ja einer bei den Großen Pandas einen prophetischen Blick: Ist Meng Meng trächtig? Oder hat es nicht geklappt? Das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen. Immerhin wird schon langsam Hoffnung laut.

Zur 150-Jahr-Feier des Zoos – so erzählt es Katharina Sperling – soll es einen 150 Meter langen Kuchen gegeben haben. Eine Länge von 175 Metern war dann doch zu viel für den Zoo. „Allein, wenn ich mir vorstelle, wie der Kuchen bewacht werden soll“, sagt die Zoo-Sprecherin. Da brauche nur ein Reiher darüber zufliegen – nicht auszudenken.