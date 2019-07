Wieder zurück in der City West: „Die Eselin von A“

Charlottenburg.. Fast genau zehn Jahre ist es her, dass sich die „Eselin von A.“ aus der City West verabschiedet hat. Nach mehreren Stationen rund um den Wannsee zieht es Harry Wolleschak nun wieder zurück zu den Wurzeln. „Ich bin hier im Kiez um den Lietzensee aufgewachsen. Hier wollte ich eigentlich immer ein Lokal haben“, sagt der Gastronom.

Deutsch-österreichische Küche mit mediterranem Touch

Nach dem letzten mehrjährigen Intermezzo in der geschlossenen Gesellschaft (for members only) eines Wannsee-Yachtclub wurden Wolleschak und sein Bruder Ernesto an der Schloßstraße 61 in Blickweite zum Charlottenburger Schloss fündig. Zwar nicht wie geplant, vom 1. August an, sondern vom 7. August an soll ihr Küchenchef Lorenz Becker in der neuen „Eselin von A.“ wieder eine Melange aus mediterraner, österreichischer und deutscher Küche auf den Tisch bringen. „Meine Mutter war Griechin, mein Vater Österreicher, ich bin in Berlin geboren. Die Mischung machts. Das passt also“, sagt Wolleschak. Den Sommer über soll die „Eselin von A.“ von mittags bis Mitternacht geöffnet haben. Gestartet werde mit einer kleinen Karte und drei Menüs. „Ganz sicher wird es aber immer unser Schnitzel geben. Aber auch wechselnde saisonale Gerichte.“

Bei der Lokal-Renovierung helfen alte Freunde

Noch ist aber viel zu tun in dem Ecklokal mit Garten, in dem sich einst das Restaurant „Lietzenburg“ und später „Heinrichs Schlossheuriger“ befanden. Das bei den Fans des Lokals in Wilmersdorf bekannte Ölbild mit der Eselin steht noch teilweise verhängt in einem Fenster im künftigen Gastraum. Fast neugierig schaut das Tier durch die Scheibe in den Garten, wo Schulfreund Lutz emsig werkelt, Schlösser repariert, die alten Holzmöbel schleift und streicht. „Ich habe Glück, dass mir so viele Freunde bei der Renovierung helfen“, sagt Wolleschak.

Findet auch im neuen Lokal wieder einen Platz: Das alte Ölbild mit der Eselin

Foto: Carolin Brühl

Er habe sich überall in der Nachbarschaft vorgestellt und zu einer Abrissparty eingeladen. „Ich war gerührt, wie viele Menschen uns gesagt haben, dass sie sich freuen, dass wir wieder zurückkommen.“ Hilfe für das neue Projekt gibt es unterdessen nicht nur von alten Schulfreunden. Für die Finanzierung des rund 50.000 Euro teuren Faceliftings machte der Gastronom ein Crowdfunding: „Wir haben Genussscheine aufgelegt. Wer einen für 100 Euro erwirbt, kann für 125 Euro bei uns essen. Eine Win-Win-Situation für uns alle.“