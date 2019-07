Tierischen Glückwunsch! Berlins Zoo feiert 175. Geburtstag

Berlin. Wie wird ein Zootier zum Publikumsliebling, zum Stadtgespräch, zum begehrten Maskottchen? Hier müssen viele Faktoren zusammenkommen. Der Fall des Berliner Eisbären Knut (2006-2011) lehrt vielleicht dreierlei: erstens, dass eine gewisse Niedlichkeit nie schaden kann. Zweitens, dass ein einprägsamer Name von Vorteil ist. Und, drittens und vielleicht am wichtigsten: Es muss eine berührende Geschichte geben. In Knuts Fall war es die seiner Mutter, der Eisbärin Tosca, die vor der Wende zum Staatszirkus der DDR gehört hatte. Sie nahm ihren Nachwuchs nicht an, und Knut musste 44 Tage lang im Brutkasten versorgt werden. Danach stand ihm sein Pfleger zur Seite, der charismatische Thomas Dörflein – das alles reichte aus, um eine bis dahin beispiellose Begeisterung für das Jungtier auszulösen, die weit über Berlin hinausreichte und dem Zoo Rekordbesucherzahlen bescherte.

Die älteren Berliner mochten sich damals an ein gewisses Flusspferd erinnern, das vielleicht nicht ganz so putzig (und sicher weniger flauschig) als der junge Knut, aber doch genauso beliebt gewesen war. Das lag sicher auch daran, dass der Bulle Knautschke (so der brillant gewählte Name des Tiers) eins der 91 Tiere im Zoo war, die den Krieg überlebt hatten. Nur wenige Tage vor der deutschen Kapitulation hatten Bombentreffer das Außenbecken des Flusspferdhauses erwischt. Die Mutter des jungen Knautschke starb, er selbst überlebte, in den folgenden Jahren auch aufgrund der Hilfe der Berlinerinnen und Berliner, die ihn mit Futter versorgten. Mit ihm gelangen der damaligen Zoodirektorin Katharina Heinroth große Zuchterfolge: 1950 gebar ihm die Leipziger Flusspferd-Kuh Olga den Bullen Schwabbel, im Jahr 1952 die Kuh Bulette (noch so ein brillanter Name übrigens). Insgesamt wurde Knautschke, der bis zum 20. Juni 1988 lebte, Vater von 35 Flusspferdkälbern. Zähigkeit, Gemütlichkeit, unbestreitbare Fruchtbarkeit: Das waren Eigenschaften, mit denen Knautschke viele Jahre lang die Herzen der Berliner gewann.

Das Giraffen- und Antilopenhaus wurde 1872 eröffnet – die Tiere versetzten die Berliner in Verzückung. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1935.

Foto: Zoo Berlin

Nur war Knautschke wohl nicht in Berlin zur Welt gekommen. In seinem akribisch recherchierten Buch „Hauptstadt der Tiere – Die Geschichte des ältesten deutschen Zoos“ (Ch. Links Verlag, 280 S., 30 Euro) vermerkt der Historiker Clemens Maier-Wolthausen, dass in Berlin seinerzeit gar kein Zuchtbulle vorhanden gewesen sei, der Knautschke hätte zeugen können. Wohl aber sei in der Tierkartei für das Jahr 1942 der Zugang eines männlichen Flusspferdes aus München aufgeführt. Auch wenn so mancher Berliner das nicht so gerne hören mag: Es spricht vieles dafür, dass Knautschke ein Bayer war.

Maier-Wolthausen verfolgt die Geschichte des Zoologischen Gartens von seiner Eröffnung am 1. August 1844 bis in unsere heutige Zeit, und ihm gelingt dabei ein bemerkenswerter Spagat: Zum einen verliert er die Hauptdarsteller, die Tiere, niemals aus dem Blick. Zum anderen aber macht er die Geschichte des Zoologischen Gartens auch als Spiegel der Gesellschafts-, Kultur- und der politischen Geschichte der letzten 175 Jahre verständlich – und spart dabei auch die grausamen und dunklen Seiten nicht aus. Denn natürlich handelt auch die Geschichte eines Zoos vor allen Dingen: von uns Menschen.

Familienausflug: In den 20er-Jahren war der Zoologische Garten ein beliebtes Ziel, hier eine Gruppe vor dem Raubtiergehege.

Foto: akg-images/Pa

Die Gründung unter seinem ersten Direktor Hinrich Lichtenstein und mit Rückendeckung durch Alexander von Humboldt bei König Friedrich Wilhelm IV. stellte dabei ein Wagnis dar – lag doch der Zoo damals an der städtischen Peripherie. Vielen von denen, die ihn erreichen wollten, blieben nur ausgedehnte Wanderungen durch die Stadt bis an den Rand des Tiergartens. Maier-Wolthausen schildert anschaulich und mit Hilfe vieler Dokumente, wie der Zoo erst viele Jahre nach seiner Eröffnung eine Erfolgsgeschichte schreiben konnte – auch mit Hilfe einer besseren Erschließung und des rasanten Wachstums dessen, was wir heute „City West“ nennen. Die „Gründerzeit“ der Jahre 1870-1900 machte sich auch für den Zoo bezahlt, der allein in den Jahren 1870 bis 1873 seine Einnahmen verdreifachen konnte. Mit einer neuen Gestaltung, vielen Freiluftkonzerten und neuen Tiergehegen trat der Zoo an die Spitze der Vergnügungseinrichtungen Berlins. Zugleich machte sich aber sein Charakter als Bildungseinrichtung bemerkbar. Zoodirektoren wie Heinrich Bodinus und Ludwig Heck gestalteten die Anlage konsequent zum systematischen Zoo um, der die Tiere nach Ordnungen nebeneinander präsentierte und den Vergleich ermöglichte. Zugleich wuchs der Tierbestand: „1899 war es so weit: Mit 1215 Formen an Säugetieren und Vögeln war der Berliner Zoo der artenreichste der Welt“, schreibt Clemens Maier-Wolthausen.

Zerstörungen nach dem Zweiten Weltkrieg: das Elefantentor und Häuserfassaden an der Budapester Straße lagen in Trümmern.

Foto: Zoo Berlin

Neben solchen Erfolgsgeschichten weiß das Buch aber auch von Begebenheiten zu berichten, die aus heutiger Sicht erschüttern müssen. Dazu gehört fraglos die koloniale Tradition der „Völkerschauen“ im Zoologischen Garten, bei der Volksstämme wie die Inuit der Öffentlichkeit präsentiert wurden, von der zeitgenössischen Wissenschaft mit den Weihen der „Anthropologie“ versehen. Bis in die Zeit der späten Weimarer Republik wurden im Zoo mit verschiedenen Ethnien solche Menschenpräsentationen veranstaltet. Maier-Wolthausen schildert dies ebenso eindringlich wie die beschämende Anbiederung des Zoologischen Gartens an den Nationalsozialismus mitsamt der Schikanierung und Entrechtung jüdischer Aktionäre, Aufsichtsräte und Besucher – ein schwarzes Kapitel der Zoo-Geschichte.

Nach der Eröffnung des Tierparks Berlin in Friedrichsfelde 1955 spiegelte sich der Kalte Krieg auch in den beiden Einrichtungen in der später durch eine Mauer getrennten Teilen der Stadt – wie man anhand der „Pandadiplomatie“ auch immer weltpolitische Großwetterlagen ablesen konnte. Maier-Wolthausens Buch beweist: Die Geschichte des Zoos ist unsere Geschichte.