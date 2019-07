Blitzer blockiert Ladezone - Polizei baut ihn wieder ab

Der Blitzer an der Krumme Straße in Charlottenburg

Charlottenburg. Plötzlich stand er da, silbrig glitzernd wie ein kleines Raumschiff. Sein Zweck war allerdings weniger futuristisch, eher sehr gegenwärtig: ein mobiler Blitzeranhänger an der Krumme Straße Ecke Bismarckstraße. Grundsätzlich ist gegen ein Vorgehen der Polizei wegen zu schnellen Fahrens in der City West nichts einzuwenden. Was die Anlieger aber erstaunte und verärgerte war die Position des Geräts: mitten in einer Ladezone für den Lieferverkehr eines Supermarkts. „Da stehen jetzt morgens die Lieferwagen in der zweiten Reihe und blockieren den Durchgangsverkehr in der eh schon schmalen Straße. Das ist vielleicht ein Gehupe“, sagte eine Anwohnerin am Mittwoch.