Mit Claudia Pechstein durch die City West

Zur Runners City Night am 3. August starten abends etwa 10.000 Läufer. Auch Claudia Pechstein ist am Start.

Eine Nacht mit viel Tempo und Action steht in der City West bevor. Am 3. August starten rund 10.000 Hobby-Läufer und Profis bei der adidas Runners City Night. Rund 50.000 Zuschauer werden erwartet. Die Strecke verläuft auf Kurfürstendamm, Kantstraße und Joachimsthaler Straße. Die Läufer treten um 19.50 Uhr über fünf Kilometer an, um 20.30 Uhr fällt der Startschuss für die Zehn-Kilometer-Distanz. Noch vor den Läufern rollen Inlineskater auf der Fahrbahn. Sie starten um 19.10 Uhr und legen zehn Kilometer zurück.

Zu den prominentesten Teilnehmern bei den Inlineskatern zählt Claudia Pechstein vom SCC Skating Berlin, die erfolgreiche Eisschnellläuferin und Vorjahressiegerin der Runners City Night. Mit dabei ist auch der venezolanische Speed-Skater Alexander Bastidas, der ebenfalls 2018 den Wettbewerb gewann.

Profi-Läufer nutzen Event als Konditionstest für den Marathon

Viele Profi-Läufer nutzen das Event, um ihre Kondition für den Berlin-Marathon zu testen, der Ende September stattfinden wird. Unter ihnen sind der Leichtathlet Philipp Pflieger aus Regensburg, der österreichische Langstreckenläufer Valentin Pfeil und Marathon-Läufer Hideyuki Ikegami aus Japan. Auch Tom Gröschel aus Rostock, der im April die deutsche Marathon-Meisterschaft gewann, will zur Runners City Night nach Berlin kommen.

Zu den Favoritinnen zählen dieses Jahr die 3000-Meter-Hindernis-Spezialistin Kristina Hendel aus Kroatien und die schwedische Langstreckenläuferin Sara Ulrika Holmgren, ebenso Laura Hottenrott vom TV Wattenscheid.

Nachmeldung zum Zehn-Kilometer-Lauf noch möglich

Wer sich noch für den Zehn-Kilometer-Lauf oder für das Inlineskating-Rennen nachmelden möchte, kann das vom 31. Juli bis einschließlich 3. August in der SCC Base im adidas Brand Center an der Tauentzienstraße 15 in Charlottenburg-Wilmersdorf tun Nachmeldungen für den Fünf-Kilometer-Lauf sind indes nicht mehr möglich. Das Teilnehmerlimit sei erreicht, teilte der SCC auf Anfrage mit.