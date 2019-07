Charlottenburg.. Eigentlich waren schon alle Messen gelesen: Im Sockelgeschoss des Glockenturms am Olympiastadion sollte das Berliner Sportmuseum nach der Renovierung der Tribünen eine neue Bleibe finden. Dafür sollte die Dauerausstellung zur Geschichte des Areals verschwinden, für die das Gebäude anlässlich der Fußball-WM 2006 für sieben Millionen Euro aus Mitteln des Bundessportministeriums ertüchtigt worden war. Doch wie so oft in Berlin stehen die Pläne inzwischen wieder zur Disposition.

Sportsenator Andreas Geisel (SPD) hat den Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses bereits Anfang 2019 davon unterrichtet, dass gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen die ursprünglichen Pläne für das Sportmuseum noch einmal auf ihre Realisierbarkeit untersucht werden.

Ursprünglicher Kostenrahmen nicht einzuhalten

Diese Prüfung scheint inzwischen offenbar ein Aus für die Museumspläne ergeben zu haben. „Der Grund liegt tatsächlich in der schwierigen baulichen Situation der Gebäude und der daraus resultierenden Kostensituation“, sagt am Montag ein Sprecher des Sportsenators. Es sei schwerlich vorstellbar, dass der ursprünglich vorgesehene Kostenrahmen eingehalten werden könne. Auch der Sportausschuss habe diese Überlegungen bestätigt, um unterfinanzierte Baumaßnahmen zu vermeiden. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden, versicherte der Sprecher. Derzeit fänden hierzu noch Beratungen zwischen den beteiligten Senatsverwaltungen statt.

Hadern dauert schon rund zehn Jahre

Gerüchte, die durch den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wabern, dass das Sportmuseum gänzlich vom Olympiagelände weg und in ein Gebäude im Umfeld des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks nach Prenzlauer Berg ziehen soll, will der Sprecher des Senators nicht bestätigen: „Etwaige Überlegungen hierzu sind nicht weiter verfolgt worden.“

Das Hadern um die Zukunft des Gebäudes dauert schon rund zehn Jahre. Bereits 2009 hatte der Senat beschlossen, die umfangreichen Sammlungen des Sportmuseums, die bisher wenig publikumswirksam in einem Gebäude an der Hanns-Braun-Straße im Olympiapark untergebracht sind, unter den Maifeld-Tribünen zu Füßen des Glockenturms besser der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 2014 gab es die ersten Planungen und Kostenschätzungen, die jedoch immer wieder nach oben korrigiert werden mussten. Die Gründe waren jedoch nicht die Pläne für das Sportmuseum. Das Dach des gesamten Gebäudes zeigte sich undicht, vom benachbarten Erdwall sickerte Wasser ein. Immer wieder verzögerten Bauschwierigkeiten die Museumspläne, angedachte Eröffnungstermine wie zum Deutschen Turnfest im Sommer 2017 wurden verschoben.

„Turmwächter“ Manfred Uhlitz zeigt Besuchern gern, was vom Glockenturm alles zu sehen ist.

Foto: Foto: Carolin Brühl

Manfred Uhlitz, der Pächter des Glockenturms, kann ein Lied von der unwirtlichen Situation in der Halle unter dem Turm singen, in der sich die Türen wegen der hohen Luftfeuchtigkeit verziehen. Doch der Turm ist nicht nur wegen seiner Aussicht über das Gelände des Olympiastadions und über die Stadt beliebt bei Berlinern und Touristen. 2006 war er parallel zum Umbau des Olympiastadions für die Fußball-Weltmeisterschaft vollständig modernisiert worden. Ein neuer gläserner Aufzug befördert die Besucher seither auf die Aussichtsplattform und zeigt dabei Szenen aus der Geschichte des Bauwerks. Um Besuchern der Weltmeisterschaft die Möglichkeit zu geben, sich mit der Geschichte des Olympiageländes zu beschäftigen, informierte bis vor Kurzem noch eine Dokumentations-Ausstellung. „Geschichtsort Olympiagelände 1909 – 1936 – 2006“ des Deutschen Historischen Museums informierte auf zwei Etagen in deutscher und englischer Sprache über die Spiele von 1936 und die wechselvolle Geschichte des Geländes.

Schulstunde über Geschichte, Politik und Sport

„Die Edelstahlstelen sowie zwei Filme vermittelten sozusagen in einer Schulstunde alles über das Olympiagelände, aber auch über die Rolle des Sports in der Politik seit Turnvater Jahn“, sagt Uhlitz. Die Ausstellung wurde im Zuge der Sanierung abgebaut, die gut erhaltenen Exponate in einem Winkel des Turms untergestellt. Was damit geschehen wird, weiß der Historiker nicht. Aus der Senatssportverwaltung heißt es dazu lapidar: „Die Ausstellung ist zu rudimentär, um dauerhaft den Ansprüchen zur Darstellung der historischen Entwicklung der Sportmetropole Berlin zu genügen.“ Uhlitz wünscht sich, dass die Ausstellung in einer neuen, verbesserten Form wieder aufgebaut wird. „Das Thema ist zu wichtig“, sagt er. „Es gibt heute andere Möglichkeiten, beispielsweise mit interaktiven Elementen, um so ein Thema darzustellen.“ Und eine Heizung, sagt er, die wäre schön, dann könnte die Ausstellung auch in der kalten Jahreszeit gezeigt werden.