Zwischen Illusion und Realitäten – Führung durchs Schloss Charlottenburg

Charlottenburg.. „Zwischen Illusion und Realitäten – Kunst, Pflicht und Liebe im 18. Jahrhundert im preußischen Berlin“ lauten Führungen, die Kunsthistorikerin Sabina Scheliga anbietet. Die Teilnehmer erfahren, welche Geschichten das Schloss Charlottenburg erzählt, welchen Lebensstil die historischen Persönlichkeiten bevorzugten und was ihnen wichtig war. Der Weg führt durch Festsäle und die ehemaligen Wohnungen. Dabei berichtet Scheliga über den berühmten König, Friedrich den Großen und die temperamentvolle Königin Luise. Besondere Kunstwerke der Kunstgeschichte wie zum Beispiel das Gemälde „Gersaints Ladenschild“ des französischen Malers Antoine Watteau sowie bauliche und schmückende Details in den Räumen werden unter die Lupe genommen. Die Führung ist für Erwachsene ab 18 Jahren gedacht, Familien sind ebenfalls willkommen.

Teilnehmerzahl begrenzt

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Führung dauert 90 Minuten und kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Termine sind am Donnerstag, 1. August, jeweils um 11 und 16 Uhr, am Freitag, 2. August, um 15 Uhr und am Sonnabend, 3. August, um 11 Uhr. Treffpunkt ist jeweils im Ehrenhof des Schlosses Charlottenburg vor der Reiterstatue. Infos bei Sabina Scheliga unter (0152) 31 74 52 81.