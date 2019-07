Und plötzlich gibt es wieder Abfalleimer am Breitscheidplatz

Charlottenburg.. Ein bisschen verblüfft ist Martin Germer immer noch und mag kaum glauben, dass er so schnell Erfolg gehabt haben sollte. „Meine Mitarbeiter haben mir erzählt, dass die BSR am Dienstag immerhin wieder sechs Eimer an den dafür vorgesehenen Masten auf dem Breitscheidplatz aufgehängt hat“, sagt der Pfarrer der Gedächtniskirche. Dass die Behälter ursächlich des Protestbriefs des Geistlichen aufgehängt worden sind, will BSR-Sprecherin Sabine Thümler nicht bestätigen: „Wir planen so etwas ja schon immer ein bisschen länger. Da hat sich vermutlich zufällig etwas überschnitten.“

Die Abfallbehälter waren nur eines der Anliegen, die der streitbare Geistliche am Montag in einem offenen Brief anprangerte. Die BSR hat nun immerhin geliefert, doch mit den vagen Antworten der Senatsinnenverwaltung war der Pfarrer der Gedächtniskirche nicht einverstanden und legte in einem weiteren Schreiben nach.

Kirchengemeinde wurde nicht über die Sicherungsmaßnahmen informiert

„Die Aussagen der Senatsinnenverwaltung entsprechen großenteils nicht den Tatsachen“, prangert der streitbare Geistliche in einem zweiten Brief an. Der Pfarrer der Gedächtniskirche sieht sich als „zentraler Anlieger auf dem Breitscheidplatz“ über die Einrichtung der Sicherungsmaßnahmen rund um das Kirchengelände weder ausreichend informiert noch mit einbezogen. Die Gemeinde habe die Information über den unmittelbar bevorstehenden Aufbau der Sicherheitsmaßnahmen ausschließlich per Rundmail der AG City erhalten. „Ich musste im April etliche Anfragen und Mails „ins Blaue“ richten, um zu erfahren, was das insbesondere für die Zugänglichkeit unseres für die Aufrechterhaltung unseres „Betriebes“ notwendigen Parkplatzes bedeutet“, so Germer.

Dringende Problemanzeigen bleiben unbeantwortet

Auch den von der Innenverwaltung angegebenen „wechselseitigen“ Kontakt habe es bis vor kurzem gar nicht gegeben. „Ein Brief vom 9. Mai an den Innensenator sowie mehrere Mails, die ich in Ermangelung von Ansprechpartnern bei der Innenverwaltung an die Stellen des Bezirks, die hoffentlich weitergeleitet wurden, wurden erst auf weitere Nachfrage hin, viele Wochen später beantwortet oder blieben sogar gänzlich unbeantwortet“, beschwert sich Germer. Erst Ende Juni 2019 habe sich erstmalig der zuständige Projektleiter der Innenverwaltung mit ihm in Verbindung gesetzt. „Zwei detaillierte Mails mit dringenden Problemanzeigen, die ich danach geschickt habe, blieben erneut ohne Antwort.“

Bitumenböschung oder nicht: Stadtrat Arne Herz (CDU, l.) lässt sich von Martin Germer die Situation an der Zufahrt zum Kirchengelände zeigen.

Foto: Carolin Brühl

Immerhin hat sich am Mittwoch Bezirksstadtrat Arne Herz (CDU), der Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) während seines Urlaubs vertritt, zu Germer auf den Breitscheidplatz begeben, um sich die Situation an Ort und Stelle anzusehen. Herz brachte als Ergebnis mit, dass die BSR vier weitere Großabfallbehälter, sogenannte „Bubbles“, auf dem Breitscheidplatz aufstellen wolle. Doch eine Chance für die Ausschilderung von zwei weiteren Feuerwehrzufahrten, wie von Germer gefordert, sieht er nicht. „Das hat auch die Feuerwehr abgelehnt“, sagt er. Nicht zu verhindern sei auf der Zufahrt über den Gehweg auch das Abstellen von Leihfahrrädern und Rollern. Ein Verbot für das Abstellen von Motorrädern auf der Zufahrt zur Kirche will er indes prüfen lassen. Ob der Pfarrer an der Zufahrt zu seinem Gelände indes eine Bitumenböschung bekommt, um leichter mit einem Auto den Bordstein überfahren zu können, ist noch offen. „Ich denke, das gibt unsere Personalsituation im Tiefbauamt nicht her."