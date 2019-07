Pfarrer der Gedächtniskirche schreibt Brandbrief

Martin Germer, Pfarrer der Gedächtniskirche, hat einen offenen Brief an die Behörden geschrieben, der einem Hilfeschrei gleichkommt.

Berlin.. Martin Germer reicht es. Der Pfarrer der seit Monaten von Pollern und anderen Sicherheitsmaßnahmen umzingelten Gedächtniskirche sieht sich mit den Problemen rund um das Gotteshaus allein gelassen und hat einen offenen Brief an die Behörden der Stadt geschrieben, der einem Hilfeschrei gleichkommt.

„Achtung Sarkasmus“, leitet er sein Schreiben an Torsten Akmann (SPD), Staatssekretär in der Innenverwaltung, und Arne Herz (CDU), Bezirksstadtrat für Ordnungsangelegenheiten in Charlottenburg-Wilmersdorf ein, um dann fortzufahren: „Welcher verantwortlichen Person dürften wir die Garagen- oder Hofzufahrt dauerhaft zubauen und wem unseren Müll vor die Tür kippen, damit sich endlich mal was bewegt?

Breitscheidplatz: Feuerwehrzufahrten nicht gekennzeichnet, Mülleimer fehlen

Seit drei Monaten sind Germer zufolge die Feuerwehrzufahrten zum Breitscheidplatz immer noch nicht als solche gekennzeichnet, mit dem Ergebnis, dass sie regelmäßig durch Motorräder, Leihfahrräder und Leihroller verstellt sind, was im Gefahrenfall den Feuerwehreinsatz erschweren würde und im Normalfall andauernd die Zufahrt zum Parkplatz versperrt. Selbst die vor Ort präsente Polizei könne nichts dagegen tun, weil das Abstellen von Zweirädern ohne Kennzeichnung zulässig sei.

Doch das ist es nicht allein, was das Fass des Gemeindepfarrers zum Überlaufen gebracht hat. „Seit drei Monaten – und von uns verschiedentlich reklamiert – fehlen rings um das Kirchenpodium herum die BSR-Papierkörbe, die im Zuge der Aufstellung der Sicherheitsbarrieren demontiert wurden, mit dem Ergebnis, dass unsere täglich von Tausenden Passanten frequentierte Fläche ständig vermüllt – und der Gehweg davor natürlich auch“, schreibt Germer in seinem Brief.

Immerhin seien auf der Nordseite des Kirchenareals bereits drei Halterungen an Laternenmasten angebracht. Nur einen davon sei aber tatsächlich mit einem Papierkorb bestückt worden, bemerkt der Pfarrer ironisch. „Auf der südlichen Haupt-Passantenstrecke zwischen Kudamm und Tauentzien gibt es entlang unseres Kirchenpodiums keinen einzigen Papierkorb.

Hintergrund: Breitscheidplatz bleibt vorerst eine Festung

Ortsbegehung bisher ohne Konsequenzen

Nicht verstehen kann Germer zudem, dass seit drei Monaten die Bordsteinkante an der provisorischen Gehwegüberfahrt zum Parkplatz der Kirche nicht durch eine Bitumenböschung entschärft worden ist, was bei jeder anderen Baustelle innerhalb von zwei Tagen gemacht wäre.

Niemand fühle sich offenbar dafür zuständig, empört sich der Geistliche, obwohl der Vorschlag schon bei der allerersten Ortsbegehung gemacht worden sei. Seit drei Monaten bekomme die Gemeinde trotz wiederholter Nachfragen nach Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten allenfalls Mitteilungen, dass jeweils andere zuständig wären. „Was diese dann prompt dementieren“, klagt Germer.

Fragen nach Verantwortlichkeiten

„Welcher politisch Verantwortliche sieht sich in der Lage, jetzt einfach mal selbst das Nötige zu veranlassen oder auf Chefebene dafür zu sorgen, dass es auf den Weg gebracht wird, und dann gegebenenfalls nachträglich behördenintern sowie zwischen Bezirk und Land die Kostenübernahme klären zu lassen?“, will Germer wissen.

Er sehe als allererstes die Innenverwaltung in der Pflicht, da diese ja die Sicherheitsmaßnahmen und damit auch diese Folgewirkungen veranlasst hat. „Wer tritt dem Eindruck entgegen, hier werde auf unsere Kosten „Beamten-Mikado“ gespielt: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren?“, will Germer ebenfalls mit deutlichen Worten erklärt wissen.

Vorschlag zur Güte

Der Pfarrer fordert deshalb: „Zur Regelung zumindest der Müll-Problematik und als nachträgliche Kompensation für drei Monate Nichts-Tun wird der BSR-Auftrag für den Breitscheidplatz bis auf weiteres dahingehend erweitert, ab sofort unsere Podiumsfläche in den täglichen Reinigungsturnus aufzunehmen und dort Papierkörbe aufzustellen, wenn sie sich auf dem öffentlichen Straßenland nicht platzieren lassen.“

Im Übrigen erinnert er an seine Mails vom 26. Juni und 4. Juli 2019 mit jeweils detaillierten Problemanzeigen und Verbesserungsvorschlägen, die beide bisher unbeantwortet geblieben seien. „Es wäre toll zu erfahren, ob denn irgendetwas davon auf den Weg gebracht wurde“, schließt Germer sein Schreiben „in aller Freundschaft“.