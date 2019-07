Schloßbrücke in Charlottenburg wird am 1. Juli schrittweise gesperrt

Berlin. Der erwartete Stau rund um die Schlossbrücke in Charlottenburg ist am Montagmorgen vorerst ausgeblieben. Mit Beginn des morgendlichen Berufsverkehrs blieb es ungewöhnlich ruhig auf der ausgeschilderten Umleitungsstrecke über Sömmering- und Wintersteinstraße.

Erst ab etwa 10 Uhr werden die Verkehrsschilder und mobilen Ampelanlagen aktiviert und die Brücke schrittweise gesperrt. Das soll im Laufe des Tages dann der Fall sein. Erst dann wird mit den bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen. Baumaschinen und Container werden an und auf die Brücke gebracht. Mit Beginn der eigentlichen Bauarbeiten kann erst in einigen Tagen gerechnet werden. Und auch die geplante Sperrung der Brücke bis zum 23. August ist nicht unbedingt als Fixtermin zu sehen. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr verbirgt die marode Brücke unter der Fahrbahndecke möglicherweise noch unliebsame Überraschungen.

Sperrung könnte länger dauern als geplant

Wenn die Bauarbeiter die Fahrbahndecke entfernt haben sei überhaupt erst möglich zu sehen, in welchen Zustand die Konstruktion und die Lager der Brücke seien, sagte ein Arbeiter am Montagmorgen. Da können noch eine Menge Dinge entdeckt werden, die die Bauzeit verlängern werden.

Auch Radfahrer, Jogger und Spaziergänger die unter der Brücke auf dem Uferweg an der Spree in den Schlosspark kommen, müssen sich auf Umwege einstellen. Viele Radfahrer nutzen den Weg auch, um von Spandau in die Innenstadt zu gelangen. Sie müssen an der Schlossbrücke den gewohnten Weg verlassen und einen Umweg fahren. Die rot-weißen Absperrungen stehen schon bereit.

Am frühen Montagmorgen konnten Autos die Schloßbrücke noch passieren.

Foto: Andreas Gandzior

Mit der Sperrung der Schloßbrücke entsteht eine neue Staufalle. Betroffen ist auch die wichtige BVG-Buslinie 109, die die City West mit dem Flughafen Tegel verbindet. Autofahrer müssen über die Sömmering- und Wintersteinstraße ausweichen. Anwohner dort befürchten ein Verkehrschaos sowie erhebliche Lärm- und Abgasbelastungen. Auch der Schloßbrückensteg unter der Brücke muss gesperrt werden – und das sogar drei Monate lang.

„Bei der Brücke mit Baujahr 1929 sind umfangreiche Instandsetzungsarbeiten erforderlich“, sagte Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung, der Berliner Morgenpost. Die Arbeiten mit einem Investitionsumfang von 2,9 Millionen Euro seien seit Längerem für den Sommer 2019 geplant.

Auch Radfaher müssen mit Einschräkungen rechnen

Foto: Andreas Gandzior

BVG-Bus wird umgeleitet

Laut BVG wird die Buslinie 109 zwischen den Haltestellen Osnabrücker Straße und Otto-Suhr-Allee in beiden Richtungen umgeleitet. Die Busse fahren dann – wie der übrige Autoverkehr auch – über Mierendorffplatz, Sömmeringstraße und Wintersteinstraße.

Anwohner aus der Mierendorffstraße und dem Tegeler Weg zeigten sich am Sonntagnachmittag allerdings skeptisch, ob die Brückenbaustelle auch tatsächlich mit dem heutigen Montag startet. An den empfohlenen Umleitungsstrecken fehlten bis zuletzt jegliche Verkehrsschilder.

Zeitgleich mit der Sperrung der Schloßbrücke kündigte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf den Beginn von Fahrbahnsanierungen im Kreuzungsbereich des Luisenplatzes an, die sogar bis zum April 2020 dauern sollen. Die Arbeiten werden in fünf Teilabschnitten mit wechselnder Verkehrsführung ausgeführt, heißt es. Auch für dieses Projekt wird die Verbindung über die Winterstein- und Sömmeringstraße als Umleitung ausgewiesen.

Nach Angaben der Verkehrsverwaltung werden in diesem Jahr noch weitere, verkehrlich jedoch nicht ganz so brisante Brücken gesperrt, wie zum Beispiel die Königsteinbrücke (Fußgängerbrücke über die A114) in Pankow und die Schiffbauerdammbrücke am Bertold-Brecht-Platz in Mitte.

Auch hier drohen für Autofahrer Staus

Die Schloßbrücke ist nicht das einzige Brückenwerk, das saniert wird. Bereits in den vergangenen Monaten sind in der Stadt mehrere wichtige Brücken für den Verkehr teilweise oder ganz gesperrt worden. Dazu gehören die Allende-Brücke in Köpenick und die Elsenbrücke in Treptow. Beide Spree-Überführungen sind baufällig und müssen erneuert werden. Auch im Bereich Mühlendammbrücke in Mitte wird gebaut. Hier kommt es jeden Tag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

In den Sommerferien wird an vielen Straßen gebaut. Am Platz der Luftbrücke in Tempelhof ist die Fahrbahn bis Anfang August voll gesperrt zwischen Mehringdamm/Tempelhofer Damm und Columbiadamm. Die Schönhauser Allee ist in Richtung Pankow zwischen Senefelder Platz und Torstraße gesperrt. Hier wird die U-Bahndecke ausgebessert.

Die Sonnenallee in Neukölln ist in beide Richtungen zwischen Heidekampweg und Radenzer Straße gesperrt und die Baumschulenstraße in Treptow-Köpenick zwischen Königsheideweg und Schrader Straße. Die Schmiljanstraße in Friedenau ist in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten auf jeweils einen Fahrstreifen verengt.