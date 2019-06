Neue Staufalle: Schloßbrücke ab Montag für Autos gesperrt

Berlins Autofahrer droht eine neue Staufalle: Von Montag an wird die Schloßbrücke in Charlottenburg acht Wochen lang für den Autoverkehr in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt. Betroffen davon ist auch die wichtige BVG-Buslinie 109, die die City West mit dem Flughafen Tegel verbindet. Autofahrer müssen bis zum 23. August über die Sömmering- und Wintersteinstraße ausweichen. Anwohner dort befürchten ein Verkehrschaos sowie erhebliche Lärm- und Abgasbelastungen.

Die bevorstehenden Einschränkungen in Charlottenburg dürften für viele Autofahrer völlig überraschend kommen. Obwohl bereits erste Verkehrsschilder mit Sperrhinweisen am Straßenrand aufgestellt wurden, fanden sich am Mittwoch etwa auf der Webseite der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zunächst keinerlei Hinweise auf die Baustelle und die damit verbundenen Umleitungen. Später erfolgte ein entsprechender Eintrag. Ein Mitarbeiter der VIZ begründete die späte Bekanntgabe mit noch ausstehenden letzten Abstimmungen mit der Verkehrslenkung Berlin. Die Senatsbehörde ist unter anderem für notwendige verkehrsrechtlichen Anordnungen beispielsweise für die Umleitungsstrecken verantwortlich.

Viele wichtige Brücken für den Verkehr teils oder ganz gesperrt

Bereits in den vergangenen Monaten waren in der Stadt mehrere wichtige Brücken für den Verkehr teilweise oder ganz gesperrt worden. Dazu gehören die Allende-Brücke in Köpenick und die Elsenbrücke in Treptow. Beide Spree-Überführungen sind baufällig und müssen erneuert werden. Auch im Bereich Mühlendammbrücke in Mitte wird gebaut. Gesperrt ist aktuell auch wieder die Straße des 17. Juni Großer Stern und der Platz des 18. März. Dies sind allerdings Vorbereitungen für eine Großdemonstration am Brandenburger Tor, zu der für den kommenden Sonnabend die Gewerkschaft IG Metall aufgerufen hat.

Anders als bei der Allende-Brücke und der Elsenbrücke sind es in Charlottenburg keine kurzfristig entdeckten Schäden, die eine Sperrung erforderlich machen. „Bei der Brücke mit Baujahr 1929 sind umfangreiche Instandsetzungsarbeiten erforderlich“, sagte Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung, der Berliner Morgenpost. Die Arbeiten mit einem Investitionsumfang von 2,9 Millionen Euro seien seit Längerem für den Sommer 2019 geplant. Nun aber würden die Termine konkret feststehen. Danach wird die Schloßbrücke am Montagmorgen für den Autoverkehr gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können die Überführung aber weiter passieren, aber nur auf einer Brückenseite. Auch der Schlossbrückensteg unter der Brücke muss gesperrt werden – und das sogar drei Monate lang.

Laut BVG wird die Buslinie 109 zwischen den Haltestellen Osnabrücker Straße und Otto-Suhr-Allee in beiden Richtungen umgeleitet. Die Busse fahren dann – wie der übrige Autoverkehr auch – über Mierendorffplatz, Sömmeringstraße und Wintersteinstraße.

Sperrung der Schloßbrücke für Anwohner ein Ärgernis

Für viele Bewohner des Stadtviertels ist diese Verkehrsführung ein Ärgernis. „Schon jetzt werden die Straßen gern als Ausweichstrecke genutzt, wenn es auf der Stadtautobahn zum Stau kommt. Kommen jetzt noch all die Autofahrer dazu, die sonst über den Tegeler Weg ausweichen, wird es hier ein riesiges Verkehrschaos geben“, befürchtet ein Anwohner der Wintersteinstraße. Immerhin lassen die Verkehrsbehörden inzwischen an mehreren Stellen – etwa an der Sömmeringstraße Ecke Nordhauser Straße – Ampeln aufbauen, damit Fußgänger die Straße auch bei dichtem Verkehr noch überqueren können.

Zeitgleich mit der Sperrung der Schloßbrücke kündigte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf den Beginn von Fahrbahnsanierungen im Kreuzungsbereich des Luisenplatzes an, die sogar bis zum April 2020 dauern sollen. Die Arbeiten werden in fünf Teilabschnitten mit wechselnder Verkehrsführung ausgeführt, heißt es. Auch für dieses Projekt wird die Verbindung über die Winterstein- und Sömneringstraße als Umleitung ausgewiesen.

Nach Angaben von Sprecher Thomsen werden in diesem Jahr noch weitere, verkehrlich jedoch nicht ganz so brisante Brücken für Bauarbeiten gesperrt. Geplant ist etwa ein drei Millionen Euro teurer Neubau der Königsteinbrücke (Fußgängerbrücke über die A114) in Pankow. Auch die Neue Fahlenbergbrücke in Müggelheim soll für 5,6 Millionen Euro erneuert werden. Die Bauzeit beträgt drei Jahre. Auch für die Schiffbauerdammbrücke am Bertolt-Brecht-Platz in Mitte ist ein eine Million Euro teurer Neubau geplant. Die Arbeiten dafür sollen bis Juni 2020 dauern.