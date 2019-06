PayPal: Massiver Stellenabbau in Wilmersdorf

Am Berliner Standort in Wilmersdorf kommt es zu massiven Stellenkürzungen.

Massiver Stellenabbau beim Zahlungsdienstleister PayPal: Am Berliner Standort in Wilmersdorf sollen 309 von 355 Stellen wegfallen. Etwas über 87 Prozent der Beschäftigten der Konzerntochter PayPal Europe SE müssen gehen. Wie die Gewerkschaft Verdi in einer Pressemitteilung schrieb, wurde der Betriebsrat am Dienstag, den 18. Juni 2019 über den Stellenabbau informiert.