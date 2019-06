Fête de la Musique in der City West

Charlottenburg-Wilmersdorf. Am Rüdesheimer Platz in Wilmersdorf erwartet die Besucher im Rahmen der Fête de la Musique in diesem Jahr erstmals ein vielfältiges Programm von Brass über Jazz bis hin zu Gospel. Den Auftakt macht am 21. Juni um 16 Uhr das Jazz Orchester Kreuzberg. Zu den weiteren Acts zählen das Duett Ron Görlick und Gabriela Beradone mit argentinischer Musik sowie die Berliner Band Aero Brass. Außerdem treten der Gospelchor „Wings of Joy“ und die Sängerin Cornelia Schönwald hier auf. Den Abschluss macht der Jazz-Chor „Singing me happy“ (Rüdesheimer Platz 1).

Auch erstmals dabei: das IBZ Zum ersten Mal bei der Fête de la Musique dabei ist in diesem Jahr das Internationale Begegnungszentrum der Wissenschaft (IBZ). „Wir wollen unserer Nachbarschaft einen gemeinsamen Ort zum näher Kennenlernen bieten“, erzählt Hausleiterin Anne Krainz. Um 17 Uhr werden hier Al Troubaz mit ihren „Newuropean Sounds“ vom Balkan auftreten, gefolgt von Pablo Miró aus Argentinien, Radio Django aus Berlin mit Gypsy Swing Musik sowie zum Schluss die Saltim´band mit französischen Liedern (Wiesbadener Straße 18). Schöne Location Mehr Musik gibt es im Lietzenseepark. „Es wird ein toller Tag, an dem in der ganzen Stadt Musik ertönt und unterschiedliche Musikrichtungen aufeinandertreffen“, meint Carsten Knoblauch, Sprecher der Initiative ParkHaus Lietzensee. Ab 15 Uhr werden hier auf einer Bühne vor dem Haus unterschiedliche Künstler ihre Musik präsentieren. Darunter die Akkordeonistin Carmen Hey mit Band und Jocelyn. Außerdem gibt es die Open Mike Jamsession. Autorin Irene Fritsch wird aus ihrem neuen Buch „Gefährliche Reigen am Lietzensee“ vorlesen. Am Ende gibt es Old School Hip-Hop mit Berliner Sprechgesang auf DJ Tunes mit der Band Smith and Smart. Darüber hinaus wird der Verein über den Stand der Sanierungsarbeiten des Parkwächterhauses berichten sowie Begehungen anbieten (Wundtstraße 40). Information Noch mehr Angebote gibt es auf der Seite von Fête de la Musique