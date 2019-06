Stilwerk feiert 100 Jahre Bauhaus

Das Design-Haus an der Kantstraße zeigt in der Schau Re:Form 80 Arbeiten des Künstlertrios Olff Appold, Kai Brüninghaus und Jürgen Sandfort.

Charlottenburg. Den 100-jährigen Geburtstag des Bauhauses feiert das Stilwerk mit einer Wanderausstellung an seinen Standorten Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Bis 17. Juli sind die Kunstwerke des Künstlertrios Olff Appold, Kai Brüninghaus und Jürgen Sandfort in der Hauptstadt zu sehen. Bauhausfans, Designfreunde und Kunstinteressierte sind eingeladen, die Eröffnungsfeier am 19. Juni in der Kantstraße mitzuerleben.

Historie des Bauhauses zeitgemäß neu formulieren Die Ausstellung „Re:Form – Eine Hommage an 100 Jahre Bauhaus“ präsentiert über 80 Arbeiten des Künstlertrios Olff Appold, Kai Brüninghaus und Jürgen Sandfort. Die drei Künstler aus den Disziplinen Fotografie, freie Kunst, Kommunikationsdesign und Illustration haben das erklärte Ziel, die Historie des Bauhauses mit zeitgenössischen Bildwelten und Techniken neu zu formulieren und mitreißend darzustellen. Sie gehen dabei auf Spurensuche der Auswirkungen der berühmten Kunstschule bis heute. Ausstellung zum Bauhaus-Jubiläum im Stilwerk

Foto: Stilwerk In Zusammenarbeit mit dem Stilwerk sind eigens für die Ausstellung Werke klassischer und experimenteller Fotografie, Filme und Animationen sowie digital erzeugte Bildwelten entstanden. Ergänzt wird die im großen Foyer präsentierte Kunstausstellung mit Designobjekten aus den 20er-Jahren bis heute, die vom Bauhaus inspiriert worden sind. So entsteht ein Spannungsfeld aus Kunst und Handwerk, Geschichte und Gegenwart, Original und Formzitat – innovativ und assoziativ vermittelt durch zeitgenössische Darstellungsformen. Das Stilwerk bietet den idealen Rahmen für die Ausstellung, glauben die Künstler. „Hätte es vor 100 Jahren das Designcenter gegeben, wären die Bauhaus-Kreationen hier sicher vertreten gewesen“, vermuten sie. Opening Event mit Künstlergespräch Am Mittwoch, 19. Juni, wird die Ausstellung im Foyer des Stilwerk Berlin um 18.30 Uhr eröffnet. In einem Künstlergespräch erläutern die Macher von Re:Form ihre ästhetischen Ansätze und Arbeitsweisen. Moderiert wird der Talk von Sebastian Lux, dem Geschäftsführer der Stiftung F.C. Gundlach. Als besonderer Gast kommt der renommierte Industrie-Designer Tassilo von Grolman zu Wort, dessen bekanntesten Designobjekte in hochkarätigen Museumssammlungen zu Hause sind und der vor Kurzem eine limitierte Bauhaus Edition aufgelegt hat. Unter den Gästen des Abends wird eine der 80 Fotografien des Künstlertrios verlost. Der gelernte Maschinenbauer und Industrie-Designer Tassilo von Grolman ist bekannt für seine sachlich anmutenden Entwürfe deutscher Tischkultur. In den letzten 50 Jahren kreierte er u.a. Objekte für Alfi, Mono, Moët, LVMH, SPRING und Twinings.

Foto: Stilwerk Information Re:Form – Eine Hommage an 100 Jahre Bauhaus, im Stilwerk Berlin, Kantstraße 17, 17. Juni bis 17. Juli 2019, ffnungszeiten: Mo.-Sa. 10-19 Uhr, Eintritt frei