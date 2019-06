Bundesverdienstkreuz für den „NoonSong“ aus Wilmersdorf

Immer gut besucht: NoonSong in der Kirche am Hohenzollernplatz

Wilmersdorf. Schon seit 2008 bringen sie Menschen zusammen in eine Kirche, die sonst mit der Institution eher wenig am Hut haben. Fast jeden Sonnabend, um 12 Uhr, wenn eigentlich jeder dabei ist seine Wochenendeinkäufe zu erledigen, locken die acht Sängerinnen und Sänger von NoonSong Zuhörer von der Straße in die Kirche am Hohenzollernplatz. Sie schätzen die Atmosphäre des expressionistischen Kirchbaus und die Chormusik von der Gregorianik bis zu Uraufführungen. Manche verbinden die halbe Stunde Besinnung mit einem Besuch auf dem Wochenmarkt vor der Kirche. Stefan Schuck, der künstlerische Leiter, liegt mit seiner Idee, jeden Sonnabendmittag einen kurzen, durchweg kunstvoll gesungenen Gottesdienst im säkularen Berlin anzubieten, offenbar ganz richtig. Allein dieses Jahr gab es bisher schon 22 NoonSongs mit 4586 Besuchern.