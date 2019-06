Charlottenburg. Lange galt der Stuttgarter Platz als ein Zentrum des Westberliner Rotlichtmilieus, als Drogenumschlagplatz, als Ort des Diebstahls und der Gewalt. Ein zweifelhafter Ruf, von dem sich die Gegend zwischen Wilmersdorfer- und Rönnestraße bis heute nicht ganz erholt hat. Guckt man jedoch auf die Zahlen, stellt man fest: Die Kriminalität ist zurückgegangen. Der Stutti ist sicherer geworden.

Seit vier Jahren weise der Bereich einen Rückgang der Gesamtfallzahlen aus, antwortet die Berliner Polizei auf Morgenpost-Anfrage. Demnach hat sich die Anzahl der Straftaten von 1097 im Jahr 2015 auf 545 im Jahr 2018 halbiert. Allerdings zeigen die Zahlen auch, dass ein erheblicher Teil des Rückgangs auf die stark gefallenen Zahlen bei den Straftaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln zurückzuführen ist (siehe Grafik). Ein typisches Kontrolldelikt.

Während die Polizei vor vier Jahren noch 207 Straftaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln oder sogenannten neuen psychoaktiven Stoffen zählte, waren es 2018 nur noch 45 – ein Rückgang um mehr als 75 Prozent. Polizisten auf der Straße sagen: Wenn nicht kontrolliert wird, wird auch nicht angezeigt. Denn berlinweit sind die Zahlen beim Drogenmissbrauch auf einem Zehnjahreshoch. Noch nie wurden so viele Drogen in der Hauptstadt konsumiert. Schwer vorstellbar, dass das am Stuttgarter Platz anders sein soll.

Aber es gibt tatsächlich auch klar positive Tendenzen: „Vor allem das Deliktfeld der Taschendiebstähle zeigt einen deutlichen Rückgang“, heißt es von der Polizei auf Nachfrage. Hier ist die Fallzahl von 473 im Jahr 2015 beziehungsweise 509 im Folgejahr auf 166 im Jahr 2018 geschrumpft. Auch bei den Fahrraddiebstählen ist in den vergangenen vier Jahren ein kontinuierlicher Rückgang von 210 auf 129 Taten festzustellen. Die Verfahren wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung haben sich ebenfalls von 20 auf zehn halbiert. Die Zahl der Raubdelikte ist im gleichen Zeitraum um zwei Drittel von 32 auf zehn zurückgegangen.

Kriminalität rund um den Stuttgarter Platz

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Einzig beim Geschäfts- und Betriebseinbruch sowie beim Keller- und Bodeneinbruch stiegen nach einem kurzen Rückgang 2016 die Fallzahlen seit 2017 wieder von 31 auf 55 beziehungsweise von 15 auf 54. Bei den Wohnungseinbrüchen zeichnet sich kein Trend in eine Richtung ab. So wurden 2015 noch 17 Fälle gezählt, 2016 20, 2017 nur elf und 2018 wieder 13.

Kritiker sprechen von Schönen der Statistik

Jahrelang wurde der Stuttgarter Platz von der Polizei als kriminalitätsbelasteter Ort (kbO) gewertet. Im April 2017 wurde diese Klassifizierung aufgehoben. Gemeinsam mit dem Hardenbergplatz nahm die Polizei den „Stutti“ damals aus ihrer Auflistung der besonders gefährlichen Orte in Berlin. An diesen Orten hat die Polizei mehr Befugnisse.

Kritiker warfen der Polizei und dem Berliner Innensenator damals vor, die Statistik schönzurechnen. Wenn man nicht kontrolliere, so der Vorwurf, decke man auch keine Straftaten auf. Von der Polizei hieß und heißt es unterdessen, dass die insgesamt rückläufige Entwicklung eine neuerliche Einstufung als kbO nicht zulasse. „Selbstverständlich unterliegt die Kriminalitätslage auch hier einer steten Beobachtung und Bewertung, um auf etwaige negative Entwicklungen unverzüglich zu reagieren und diesen aktiv entgegenzutreten“, teilte die Behörde mit.

Die Polizei verweist auf den regelmäßigen Einsatz mobiler Wachen sowie gemeinsam mit der BVG durchgeführte Streifen. Durch Präsenz habe man das Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt. Zur Information und Sensibilisierung der Anwohner seien außerdem „Präventionseinsätze zum Thema Einbruchstaten, Taschen- und Fahrraddiebstähle sowie Aktionen zur Fahrradcodierung durchgeführt“ worden. Daneben gebe es regelmäßig sogenannte Schwerpunkt- und Verbundeinsätze auch mit dem Bezirk, bei denen insbesondere anliegende Betriebe begangen werden.

Polizisten aus den Abschnitten berichten unterdessen, dass es gerade in den Abendstunden am Stuttgarter Platz genauso sei wie vor drei oder vier Jahren, als der Platz noch als gefährlicher Ort galt. Dass sich im Grunde nicht viel geändert habe. Gewerkschaften kritisieren, dass mit der Fokussierung auf bekannte Kriminalitätsschwerpunkte wie den Alexanderplatz, das Kottbusser Tor oder den Görlitzer Park kriminalitätsbelastete Orte der zweiten Reihe vernachlässigt würden.