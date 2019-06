Sprachunterricht ohne mahnenden Zeigefinger

Charlottenburg. Es ist kurz vor 11 Uhr, gleich beginnt der Unterricht für mehrere kleine Gruppen, die sich den großen Raum hinter dem Schaufenster des Ökumenischen Zentrums teilen. Die ersten Schüler sind schon da, Asylbewerber aus Afrika, Syrien oder etwa Afghanistan. Sie können sich einen Kaffee nehmen, werden von den Lehrenden sehr herzlich begrüßt. Die Atmosphäre ist entspannt, manche Kursteilnehmer kommen etwas zu spät, daran stört sich hier aber niemand. Und wenn jemand es überhaupt nicht schafft, dann kommt er eben zur nächsten Stunde.

Eine Lücke schließen zwischen anderen Einrichtungen

Die Entschleunigung ist gewollt. Das Ökumenische Zentrum hat unter der Leitung des ehemaligen Pfarrers Peter Kranz vor vier Jahren angefangen eine Lücke zu schließen, die die Volkshochschulen oder private Bildungseinrichtungen schlichtweg nicht schließen können. „Die Schüler sind dort oft überfordert. Es wird streng nach Lehrplan vorgegangen. Das Tempo ist hoch, die Gruppen groß und wer einmal fehlt, bekommt nur noch schwerlich Anschluss“, sagt Riemann. Und Unterrichtseinheiten seien für Asylbewerber durchaus schnell verpasst. „Oft sind es zeitgleiche Termine beim Bundesamt für Migration oder beim Landesamt für Gesundheit und Soziales, oder aber fehlende Kinderbetreuung, die Betroffene an einer Teilnahme hindern.“

Schlüssel für gelungene Integration

Der Spracherwerb gilt gemeinhin als Schlüssel für gelungene Integration und die Art, wie Flüchtlinge beschult werden, steht in der Kritik. Dem Ökumenischen Zentrum geht es aber nicht um den mahnenden Zeigefinger, sondern um die Handlungsfähigkeit. Inklusive Vertretungskräfte zählt das Lehrerkollegium zehn bis 15 Köpfe, oft pensionierte Lehrer. „Es sind aber auch einige dabei, die aus völlig anderen Bereichen kommen“, sagt Riemann, die selber aus der Touristikbranche stammt, sich im Zentrum um die Büroarbeit kümmert und selber Deutschunterricht gibt. Jeder dürfe sich also angesprochen fühlen. Zumeist sind die ehrenamtlichen Dozenten schon älter, würden deshalb einfach auch häufiger wegen Krankheit ausfallen. Besonders für die Nachmittagseinheiten um 15 Uhr würden Kräfte fehlen, sagt Riemann. Die Personalnot veranschaulicht sie so: „Wir haben im Oberstufenzentrum am Gierkeplatz drei Räume zur Verfügung, können aber nur einen belegen.“

Andrang „nicht mehr so stürmisch“

Der Andrang auf das Angebot sei nicht mehr so stürmisch wie zu Zeiten der großen Flüchtlingswelle 2015 und deren Ausläufern. „Aber es gibt immer noch großen Bedarf.“ Das angenehme Lernklima, die Flexibilität, der persönliche Umgang, all das hat sich unter Asylbewerbern herumgesprochen. „Viele kommen aus dem Brandenburgischen zu uns. Nur aufgrund von Mundpropaganda. Wir haben einmal einen Flyer drucken lassen und verteilt, der hatte keinen Effekt.“ Für das Ökumenische Zentrum zählen seine kostenlosen Deutschkurse zum „christlichen Handeln“, als Stütze für Geflüchtete. „Wir helfen ihnen auch, wenn sie eine Wohnung oder einen Sportverein suchen.“

Steigende Mieten machen auch vor dem Zentrum nicht halt

Von der Alphabetisierung bis hin zum Level B1, nach europäischem Referenzrahmen Voraussetzung für eine Berufsausbildung, wird bei den „Deutschkursen ohne Frist und Auflagen“ alles unterrichtet. Neben zusätzlichem Personal sind auch Spenden willkommen. Das Thema steigender Mieten macht auch vor dem Ökumenischen Zentrum nicht halt, „erst kürzlich gab es eine Erhöhung um zehn Prozent“, so Riemann. Für sehr wichtig halte sie, dass es weitergehe. „Für die jungen Asylbewerber gibt es ja Willkommensklassen und sie finden leichter Anschluss. Aber was ist mit der Generation 50 plus? Oft hat diese Gruppe nur bei uns die Chance, Deutsch zu sprechen.“ Der Lohn für ein Engagement als ehrenamtlicher Deutschlehrer? „Diese Dankbarkeit der Menschen. Das macht schon große Freude.“