Berlin. Würde Arne Herz in einem einschlägigen Spielfilm über amerikanische Ur-Einwohner mitspielen, hätte er wahrscheinlich den Namen „Der-immer-lächelt“ oder „Der-sehr-schnell-spricht“ bekommen. So aber ist er im Charlottenburger Westend aufgewachsen, heißt schlicht Arne Herz und ist seit 2016 Stadtrat für Bürgerdienste, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten in Charlottenburg-Wilmersdorf und seit jüngstem stellvertretender Bezirksbürgermeister.

Als Motto steht im Whats­app-Profil des 40-Jährigen: Wer Gott zum Lachen bringen möchte, der macht einen Plan. Planlos ist der 40-jährige Jurist allerdings keineswegs, im Gegenteil. Selbst Kollegen im Bezirksamt attestieren ihm ein gut strukturiertes Organisationstalent. „Ich habe aber festgestellt, dass das, was wir planen, dann doch oft anders kommt“, sagt er.

Gläubig ist der Christdemokrat dennoch, auch wenn er den Begriff nicht so gern mag, weil viele Menschen das dann so verstünden, als sei man hochreligiös. Herz ist zwar aus Überzeugung in der evangelischen Kirche, aber nicht immer vollkommen im Einklang mit der Institution. „Ich habe aber gute Erfahrungen damit gemacht, in dem Bewusstsein zu leben, dass ich durchaus auch von einer anderen Instanz geführt und behütet werde.“ Eine Erklärung für sein heiteres Gemüt.

Überzeugt von der Idee der Volkspartei

In die CDU ist Herz bereits mit 16 Jahren eingetreten. Trotz seines Gottvertrauens war das „C“ im Namen der Partei nicht der ausschlaggebende Grund. „Das wäre wahrscheinlich ein wenig vermessen“, sagt er. Letztlich habe ihm wohl sein Elternhaus die bürgerliche Prägung mitgegeben, auch wenn seine Eltern nie in einer politischen Organisation engagiert gewesen seien, sagt er. Er wüsste aber nicht, wo er sonst hingewollt hätte und auch bis heute hinwollen würde. Eine der wohlgefeilten Formulierungen, die mit ungeheurer Geschwindigkeit aus ihm heraussprudeln.

Der Gedanke der „Volkspartei“ hat ihn überzeugt. Die Idee, dass die CDU nicht für eine bestimmte Klientel oder Bevölkerungsgruppe da ist, sondern das gesamte Spektrum der Gesellschaft vom Handwerker über den Manager bis hin zum Arbeitslosen abdeckt, abdecken möchte. Es schmerzt Herz, dass sich diese Idee nicht mehr in den Wahlergebnissen niederschlägt, entmutigt ihn aber nicht. Das Fehlen des ideologischen Denkens, stattdessen der Ansatz, sich am Leben und an Lösungen zu orientieren, sind die Momente, die ihn weiter in der CDU halten.

Das Aufgabengebiet von Arne Herz ist riesig

Geprägt hat ihn sein Elternhaus auch bei der Berufswahl. Der Vater ist Anwalt, die Mutter Verwaltungsangestellte – der Weg ins Bezirksamt sozusagen fast vorgezeichnet. Herz hat Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre studiert und in verschiedenen Bereichen der Berliner Senatsverwaltung gearbeitet – zuletzt als Beauftragter in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die zentrale Steuerung und Koordination der Umsetzung des Berliner E-Government-Gesetzes.

Erfahrungen, die ihm 2016 zugute kamen, als er für seine Partei neben seinem inzwischen verstorbenen Kollegen Carsten Engelmann als zweiter CDU-Stadtrat für Bürgerdienste, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten gewählt wurde.

Kollegiales Team: Arne Herz (r.) mit seinem Kollegen Oliver Schruoffeneger (Grüne) mit den Plänen für den Preußenpark.

Foto: Sergej Glanze

Fragen, ob er von dem rot-rot-grün dominierten Bezirksamt in seinem Ressort seinerzeit nur das erhalten habe, was übrig geblieben sei, weil es sonst keiner hätte haben wollen, weist er von sich. Er bearbeite in diesem Ressort sozusagen alles von der Wiege bis zur Bahre.

Arne Herz will Verwaltung modernisieren

Es sei ihm wichtig, die Verwaltung nach den Jahren des Sparens in diesem Bereich so zu modernisieren, dass den Menschen im Bezirk notwendige Behördengänge erleichtert würden.

Arne Herz ist Einzelkind. Familie spielt für ihn dennoch eine große Rolle. Auch, wenn er selbst keine Geschwister habe, habe er sich immer auf seine eigene Familie „komplett verlassen“ können und genieße zusätzlich die große Familie seiner Freundin, die ihn bereits seit seinem dritten Lebensjahr kenne. „Familie ist eine Insel“, sagt er. Sie sei die Basis für alle Herausforderungen und eine Erdung, ohne die er sich sein Politikerleben nicht vorstellen möchte. Noch ein Grund für seine Heiterkeit.

Selten verliert Arne Herz die Ruhe

Leicht war sein Politikerleben nicht in den vergangenen Jahren. Nach der Krebserkrankungen Carsten Engelmanns übernahm Herz bis zu dessen Tod fast ein Jahr lang auch dessen Ressort Gesundheit- und Soziales. Ein dickes Brett, „aber die Abteilung hat es mir leicht gemacht und mich unterstützt“. Seit der Wahl seines Parteifreundes Detlef Wagner als neuer Sozial- und Gesundheitsstadtrat kann sich Herz wieder ganz seinem Ressort widmen.

Seither arbeitet er wieder an dem, was er die „Visitenkarte der Verwaltung“ nennt. Dazu beantwortet er auch Fragen von Bezirksverordneten gern gründlich und meist in einem Tempo, das die Zuhörenden schwindlig macht. Manchmal, wenn besonders hartnäckig nachgebohrt wird, wie jüngst vom FDP-Verordneten Johannes Heyne zur „Festung Breitscheidplatz“ verliert Herz schon auch einmal seine Ruhe. Dann ist es für einen Moment vorbei mit seiner heiteren Gelassenheit. Aber letztlich nur für einen Moment.