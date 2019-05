Wilmersdorf. Es war der Moment, auf den alle gewartet haben. Nach den Segensworten eines Vorarbeiters setzte der Kran unter dramatischer Musik an und hob die Richtkrone knapp 30 Meter in die Höhe. Der Rohbau des neuen Quartiers Bundesallee ist fertig, das Dach steht. Wo vor eineinhalb Jahren der Grundstein bei strömendem Regen gelegt wurde, ist am Mittwoch bei strahlendem Sonnenschein das Richtfest gefeiert worden.

Der Neubau an der Ecke Bundesallee und Nachodstraße soll im kommenden Jahr fertiggestellt und 2021 bezogen werden. Die Schweizer SSN Group investiert nach eigenen Angaben 164 Millionen Euro in das Projekt. Das Quartier besteht aus insgesamt sieben Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 28.668 Quadratmetern. In den vier Häusern zum Hinterhof sollen 66 Miet- und 17 Eigentumswohnungen entstehen. In den vorderen drei sind Büros vorgesehen.

Moderner Unternehmenszentrale verteilt auf zehn Etagen

Die Berliner Volksbank kaufte bereits vor Baubeginn zwei der Gebäude. Sie will ihren Hauptsitz mit 670 Mitarbeitern aus Tegel wieder in die City West verlegen. Auf insgesamt 14.740 Quadratmetern verteilt auf zehn Etagen soll die neue Unternehmenszentrale entstehen.

Volksbank-Chef Carsten Jung (l.) mit Architekt Bertram Vandreike (M.) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller beim Richtfest des Quartiers Bundesallee

Foto: Philipp Siebert

Die Genossenschaftsbank wurde 1946 gegründet und feiert zum geplanten Einzug ihr 75. Jubiläum. „Diese 75 Jahre haben wir fast immer in Charlottenburg-Wilmersdorf verbracht, ob am Kaiserdamm oder an der Budapester Straße“, sagte Carsten Jung, Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank. 2014 verkaufte das Bankhaus seine Zentrale in Tiergarten an der Grenze zu Charlottenburg. Nun zurückzukehren, habe einen hohen symbolischen Wert. Allerdings soll am altbewährten Standort ein modernes Bürokonzept umgesetzt werden. „Unser Anspruch ist es, ein flexibles Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder wohlfühlt“, so Jung weiter.

Mitarbeiter konnten vorher Wünsche äußern

So sollen die Flächen auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnitten sein, die im Vorfeld am Nutzungskonzept mitwirken konnten. Geplant ist ein sogenannter Open Space – offene Büroräume, in denen nicht zwangsläufig platzgebunden gearbeitet werden muss. Auch der Vorstand soll mit in das Großraumbüro einziehen. Daneben sind Rückzugsräume zur Erholung oder zum konzentrierteren Arbeiten geplant. Für die Mitarbeiter soll es außerdem Duschen, ein Gesundheitsstudio und eine Dachterrasse geben, die auch für Kunden- oder Firmenveranstaltungen dienen soll. Die Kundenberatungsräume sind im ersten Ober- sowie im Erdgeschoss vorgesehen. Darunter soll eine Tiefgarage mit 50 Stellplätzen entstehen, wovon zehn eine Elektroladestation haben. Außerdem sind 110 Fahrradstellplätze und Ladestationen für E-Bikes vorgesehen.

Foto: bM

„Moderne Arbeitszusammenhänge werden wie selbstverständlich mitgedacht“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller auf dem Richtfest. Der SPD-Politiker lobte die Volksbank als aktiven Partner für den Mittelstand, der maßgeblich am wirtschaftlichen Aufschwung der Hauptstadt beteiligt gewesen sei. Er freue sich über Rückkehr des Unternehmens in die City West und die Einbettung der Zentrale in das neue Quartier, in dem Wohnen und Arbeiten möglich sein wird. „Das macht deutlich, dass wir einen gemeinsamen Anspruch an die Stadtentwicklung haben.“

Neues Quartier beseitigte auch einen Schandfleck

Mit dem Neubau wird auch ein städtebaulicher Sündenfall bereinigt. Man revitalisiere „diesen exponierten Standort und schließen die baulichen Lücken an der Bundesallee und der Nachodstraße“, sagte Andreas Steyer, Vorstandsvorsitzender der Consus Real Estate, zu der die SSN Group gehört. Die Bundesallee habe durch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg einen großen Teil ihres Glanzes verloren, so Steyer weiter. „Der Schandfleck, der hier gestanden hat, ist mittlerweile Geschichte und diesem schönen Projekt gewichen.“

Gemeint ist der zurückgesetzte grau-rote Betonklotz aus den 70er-Jahren, der vorher dort stand. Der Bürokomplex wurde bis 2013 vom Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf genutzt und stand nach dessen Auszug leer. Im Zuge von Filmarbeiten wurden Teile der Fassade gesprengt. Anfang 2016 wurde das alte Gebäude vollständig abgerissen.

Wegen Hitzesommer 2018 wurde frühmorgens gebaut

Der Neubau sei im vergangenen Jahr unter extremen Bedingungen errichtet worden, sagte Architekt Bertram Vandreike. „Der Hochsommer begann im Mai, endete im Oktober und ein Großteil der Arbeiten auf dem Bau sind nach wie vor harte körperliche Arbeiten.“ Daher wurden die Bauarbeiten zum Teil in die frühen Morgenstunden verlegt.